Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

09 апреля 2023, 18:39

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Сняты ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с утра 8 апреля действовал запрет на выезд любых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. МЧС объяснило это ухудшением погоды на территории Грузии. Сегодня в 10.10 мск были сняты ограничения на проезд легковых машин, но для большегрузов трасса осталась закрытой.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение всех видов транспорта на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 18.10 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты в связи с расчисткой дороги на территории Грузии и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, говорится в публикации на сайте ведомства.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" разместил в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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