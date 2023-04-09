Жители Мцхеты выступили против работы цементного завода

09 апреля 2023, 10:20

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Несколько десятков жителей города Мцхета в центральной части Грузии провели акцию протеста, на которой потребовали закрыть цементный завод, предположив, что его работа вредит экологии.

В городе Мцхета, расположенном в нескольких километрах севернее Тбилиси, местные жители 8 апреля провели акцию протеста около здания мэрии. Они потребовали закрыть цементный завод, который находится в нескольких километрах от села Сагурамо.

В акции протеста приняли участие несколько десятков жителей. Протестующие заявили, что завод находится рядом с жилым массивом, что он загрязняет экологию, и что из-за его работы ухудшается здоровье не только жителей Сагурамо, но других населенных пунктов, передал 8 апреля Netgazeti.ge.

Заводом владеет бизнесмен, который является членом правящей партии "Грузинская мечта". Он регулярно оказывает партии спонсорскую помощь. Ранее руководство Мцхетского муниципалитета распорядилось, чтобы цементный завод прекратил работу. Но его владелец обжаловал это решение в суде. Суд разрешил заводу продолжить работу на то время, пока идет судебное разбирательство, сообщила 8 апреля Planeta.ge.

Сотрудники природоохранного надзора на прошлой неделе провели проверку предприятия, они выявили ряд нарушений. В частности было установлено, что фильтры системы вентиляции завода неисправны. Также специалисты подтвердили, что в воздухе число вредных частиц превышает норму, и заявили, что руководство завода указывало в отчетах недостоверную информацию о выбросах вредных веществ в атмосферу, отметил 8 апреля на своем сайте телеканал "Формула".

"Кавказский узел" также писал, что 8 апреля жители села Шкмери на акции протеста в Тбилиси призвали власти лишить две компании лицензий на добычу марганца. Открытая добыча марганцевой руды угрожает экологии и здоровью местных жителей, заявили они.

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