Родители детей с талассемией в Азербайджане потребовали расследовать аферу с их лечением

06 апреля 2023, 13:15

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В Азербайджане родители более 30 больных талассемией детей пожаловались, что стали жертвами обмана со стороны врачей, которые за крупные суммы обещали лечение в Турции. Родители направили коллективное письмо вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, в котором указали на отсутствие результатов расследования, а также потребовали вернуть им внесенные за лечение деньги.

Директор ООО "UrmedHelp" Нурида Сеидова и ее коллега Айнур Байрамова обещали родителям, больных талассемией (Талассемия – наследственные заболевания крови, для которых характерно снижение выработки гемоглобина. При талассемии часто наблюдается анемия от легкой до тяжелой степени, сообщается на сайте Минздрава России) детей, что государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR оплатит их лечение, при условии, если родители внесут 30% от ее стоимости, рассказал на условиях анонимности один из родителей.

По его словам, родителям обещали, что дети пройдут лечение в турецкой клинике. Родители сдали деньги, дети на лечение отправлены не были. Директор ООО "UrmedHelp" Нурида Сеидова арестована и содержится в следственном изоляторе с февраля текущего года. Родителям деньги не вернули, пожаловался он.

"34 семьи дали 25, 20, 15, 10 тысяч долларов. Некоторые из них брали деньги в долг или банковские кредиты. Родители были обмануты. Пусть государство вмешается", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" родитель больного талассемией ребенка.

Родители выходили на акции протеста. В частности, одну из таких акций они провели 3 апреля у здания Центра гематологии и трансфузиологии в Баку, добавил он.

Наргиз Махмудова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей обещали, что ее сыну в Турции врачи Medikal Park Hospital сделают пересадку костного мозга. По ее словам, стоимость операции составляет 83 тысячи долларов.

По словам Махмудовой, в компании UrmedHelp ей заявили, что если она заплатит 20 тысяч долларов, то компания добавит к этой сумме остающуюся часть из спонсорских средств. Но ее сын так и не был отправлен на лечение, после чего Махмудова обратилась в полицию. Она пожаловалась на отсутствие результатов расследования, и что ей не возвращают деньги.

Гюнай Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что передала директору ООО "UrmedHelp" Нуриде Сеидовой 25 тысяч манатов (около 14,7 тысячи долларов). Она добавила, что заплатила 300 долларов за отправку биоматериала в Турцию для проведения анализов. Агаева также отметила, что ей пришлось оплатить оформление документов для выезда в Турцию. Она также подчеркнула, что Сеидова заявила, что стоимость лечения составляет 80 тысяч долларов, и что из этой суммы Агаева должна заплатить только 30%. Остальные 70%, по словам Сеидовой, должны были оплатить спонсоры, объяснила Агаева.

Похожую историю корреспонденту "Кавказского узла" рассказала еще одна жительница Азербайджана Айнур Исмаилова. По ее словам, не менее 25 семей заплатили сотрудникам компании UrmedHelp крупные суммы за проведение их детям в Турции операций по пересадке костного мозга.

Ни один ребенок не был отправлен в Турцию, и деньги родителям не возвращены. После жалоб родителей в управление МВД по борьбе с организованной преступностью директор ООО "UrmedHelp" Нурида Сеидова была арестована на четыре месяца, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один родитель.

Обманутые родители обратились с коллективной жалобой к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, рассказал сотрудник общественной организации "Федерация талассемии Азербайджана".

В письме родители указали, что сотрудники компании Urmedhelp обманули 34 семьи, взяв с них деньги за лечение пациентов с талассемией. "Правоохранительные органы ведут следствие, и руководитель компании задержана. Однако никакой конкретной информации о сроках и вероятности возврата семьям денег не предоставляется. Просим взять эту ситуацию под свой контроль", – привел сотрудник федерации корреспонденту "Кавказского узла" цитату из письма.

Айнур Байрамова, которая, по словам родителей, является коллегой директора компании UrmedHelp Нуриды Сеидовой, пояснила, что является представителем турецкой клиники Medical Park Hospital. Она рассказала, что деньги за лечение детей были переданы Нуриде Сеидовой.

Байрамова заявила, что она также оказалась жертвой обмана Сеидовой и что дала показания против нее. "Все взятые у родителей деньги у Нуриды Сеидовой", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айнур Байрамова.

Нурида Сеидова и Айнур Байрамова, а также другие люди, причастные к обману родителей больных талассемией детей, не являются сотрудниками бакинского Центра гематологии и трансфузиологии, заявил сотрудник медучреждения. "Эта история расследуется правоохранительными органами, центр оказывает содействие расследованию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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