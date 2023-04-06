Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

06 апреля 2023, 10:16

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Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" открыто для всех машин после расчистки дороги, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков 2 апреля в связи с проведением ремонта дорожного полотна.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд через КПП "Верхний Ларс" открыт сегодня с 09.30 мск после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 10.10 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, ведутся земляные работы, видна строительная техника, другого транспорта на пункте пропуска нет. Изображения с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к КПП, нет. На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят несколько грузовиков, видны въезжающие легковые автомобили. Изображение с камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, также отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".