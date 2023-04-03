Два человека погибли в перестрелке в Северной Осетии

03 апреля 2023, 05:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В селе Црау Алагирского района в перестрелке были убиты два человека, сообщило МВД.

Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело в связи с убийством двух жителей Алагирского район.

По данным следствия, перестрелка в селении Црау Алагирского района произошла поздно вечером 1 апреля. Отмечается, что устроили ее двое мужчин, они оба скончались от полученных огнестрельных ранений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 2 апреля.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным источников, один из убитых - житель Црау Валерий Газзаев, второй - житель Алагира по фамилии Суанов. Установлены также еще трое участников инцидента, они находятся в розыске, информирует "Основа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта в Махачкале произошла перестрелка, один из участников которой был ранен. Позднее силовики сообщили, что перестрелка произошла из-за долга в 100 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.