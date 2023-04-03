Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / "Югополис"

03 апреля 2023, 05:46

Два человека погибли в перестрелке в Северной Осетии

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В селе Црау Алагирского района в перестрелке были убиты два человека, сообщило МВД.

Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело в связи с убийством двух жителей Алагирского район.

По данным следствия, перестрелка в селении Црау Алагирского района произошла поздно вечером 1 апреля. Отмечается, что устроили ее двое мужчин, они оба скончались от полученных огнестрельных ранений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 2 апреля.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным источников, один из убитых - житель Црау Валерий Газзаев, второй - житель Алагира по фамилии Суанов. Установлены также еще трое участников инцидента, они находятся в розыске, информирует "Основа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта в Махачкале произошла перестрелка, один из участников которой был ранен. Позднее силовики сообщили, что перестрелка произошла из-за долга в 100 тысяч рублей.

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Примечание:

"Источники сообщили о перестрелке между ингушами и осетинами во Владикавказе", "МВД Ингушетии озвучило причины ликвидации двух постов ДПС", "Активисты раскритиковали аргументы МВД о необходимости ликвидации постов на границе с Северной Осетией".

Автор: "Кавказский узел"

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