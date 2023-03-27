Стали известны подробности перестрелки в Махачкале

27 марта 2023, 06:47

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Один из участников перестрелки, произошедшей на улице Дзержинского в Махачкале, задолжал знакомой 100 тысяч рублей, ее друзья решили выбить у него долг. После перестрелки в отдел полиции были доставлены восемь человек, сообщает МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 24 марта на улице Дзержинского в Махачкале произошла перестрелка, в ходе которой один человек получил ранения.

Перестрелка в Махачкале произошла из-за денежного долга в 100 тысяч рублей, сообщает 25 марта РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

По данным ведомства, один из участников потасовки задолжал знакомой, друзья которой решили выбить у него долг. На встречу обе стороны пришли с подмогой, словесная перепалка переросла в перестрелку.

В отдел полиции были доставлены восемь участников конфликта. У одного из них. 21-летнего жителя Гунибского района был найден травматический пистолет. Предположительно, именно он устроил стрельбу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), информирует "Газета.ру".

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