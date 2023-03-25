Человек ранен во время перестрелки в Махачкале

25 марта 2023, 10:19

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Один человек получил ранение во время перестрелки между группой молодых людей в Махачкале, сообщило МВД.

По данным МВД Дагестана, перестрелка в Махачкале, в результате которой получил ранение один человек, произошла поздним вечером 24 марта.

"Приблизительно в 22.00 [мск] в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о том, что на улице Дзержинского, в районе Медакадемии, произошла перестрелка из травматического оружия между группой молодых людей", – отметило ведомство 24 марта в своем Telegram-канале.

По предварительным данным ранение получил один человек. "Есть один раненый, но его с места происшествия, не дожидаясь прибытия скорой помощи, увезли на неустановленном автомобиле. Стрелявшие скрылись с места происшествия", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января в результате конфликта с применением дробовика в Махачкале один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями, у второго пострадавшего был перелом челюсти.

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