Приговор Ибрагиму Манкиеву устоял в апелляционном суде

30 марта 2023, 13:38

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Апелляционный суд оставил в силе приговор жителю Ингушетии Ибрагиму Манкиеву, осужденному на 14 лет заключения по делу о бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия. Родственники Манкиева ранее заявили о том, что он подвергся пыткам, а само дело привлекло внимание правозащитников.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года стало известно, что Верховный суд Северной Осетии приговорил жителя Ингушетии Ибрагима Манкиева к 14 годам заключения, признав его виновным в бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия. Правозащитники обратили внимание на преследование Манкиева после информации о его похищении и применении пыток в Египте.

25 ноября 2009 года египетские правозащитники заявили, что по их информации, гражданин России Ибрагим Манкиев, который находится в заключении у органа Госбезопасности Арабской Республики Египет, подвергался пыткам.

Апелляционный суд вынес решение по делу Манкиева 21 февраля, однако известно о нем стало только сегодня.

Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе приговор по делу Ибрагима Манкиева, передала сегодня "Фортанга".

Адвокат Манкиева в апелляционной жалобе заявил, что приговор суда чрезмерно суров. Также он отметил существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Защита указала, что временно исполняющий обязанности управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии ранее в своем письме отметил, что Манкиев членом банды не является. Но Верховный суд Северной Осетии отказался приобщить это письмо к делу в качестве доказательства, сообщили "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, в 2005-2006 годах Ибрагим Манкиев был одним из руководителей группировки боевиков, действовавшей в Ингушетии и Северной Осетии. Следствие считает, что члены этой банды причастны к убийствам полицейских.

Силовики полагают, что для того, чтобы избежать ответственности, в 2006 году Манкиев выехал в Египет, после чего был объявлен в международный розыск. В январе 2022 года он был задержан в Назрани.

Комментариев от Ибрагима Манкиева или его представителей не поступало.

Напомним, в ноябре 2009 года брат Ибрагима Манкиева Мусса заявил о его похищении в Александрии (Египет). В декабре того же года жена Ибрагима Манкиева обращалась с письмом к Михаилу Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, с просьбой "защитить" ее мужа. По ее словам, преследование Ибрагима связано с тем, что он был имамом в одной из мечетей Северной Осетии.

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