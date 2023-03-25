Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе

25 марта 2023, 03:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователь провел допрос жены блогера Андрея Мельникова, который обвиняется по уголовной статье о дискредитации российской армии. Она проходит свидетелем по делу.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года суд Анапы назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Андрею Мельникову, признав его виновным в дискредитации российских военных после публикации видеоролика в соцсети. 22 марта в доме Мельникова прошел обыск. Об этом сообщила его супруга Татьяна Перегудова.

24 марта следователь вызвал на допрос супругу Андрея Мельникова Татьяну Перегудову, сообщают "Кавказ.Реалии"*.

Перегудова является свидетелем по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, которое возбуждено против ее супруга. По ее словам, сотрудник правоохранительных органов, который принес ей повестку. требовал у нее расписаться на пустом бланке.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.