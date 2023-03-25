25 марта 2023, 03:52

Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе

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Следователь провел допрос жены блогера Андрея Мельникова, который обвиняется по уголовной статье о дискредитации российской армии. Она проходит свидетелем по делу.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года суд Анапы назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Андрею Мельникову, признав его виновным в дискредитации российских военных после публикации видеоролика в соцсети. 22 марта в доме Мельникова прошел обыск. Об этом сообщила его супруга Татьяна Перегудова.

24 марта следователь вызвал на допрос супругу Андрея Мельникова Татьяну Перегудову, сообщают "Кавказ.Реалии"*.

Перегудова является свидетелем по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, которое возбуждено против ее супруга. По ее словам, сотрудник правоохранительных органов, который принес ей повестку. требовал у нее расписаться на пустом бланке.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 марта 2023, 04:30

25 марта 2023, 02:53

25 марта 2023, 01:54

25 марта 2023, 00:55

  • Адвокат обвинил суд по делу ингушских активистов в ангажированности

    Из-за того, что заседание суда по делу ингушских активистов было назначено на понедельник, хотя изначально был установлен такой порядок, что проходить они будут по пятницам, многие адвокаты не смогли явиться в суд, рассказал адвокат Магомед Абубакаров. По его словам, суд назначил активистам адвокатов ввиду неявки защитников, но даже они заявили о невозможности осуществлять защиту.

24 марта 2023, 23:56

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