Силовики провели обыск в доме Андрея Мельникова в Анапе

22 марта 2023, 12:43

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Дома у жителя Анапы Андрея Мельникова, ранее оштрафованного за дискредитацию армии, прошел обыск, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года суд Анапы назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Андрею Мельникову, признав его виновным в дискредитации российских военных после публикации видеоролика в соцсети.

Обыск в квартире блогера Андрея Мельникова прошел 21 марта. Силовики не предоставили никаких документов, но сказали, что обыск связан с делом о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК), сообщила жена Мельникова Татьяна Перегудова, слова которой приводит сегодня ОВД-Инфо*.

По ее словам, муж сейчас находится за границей. Женщина отметила, что в момент обыска находилась дома с тремя несовершеннолетними детьми. Она утверждает, что силовики угрожали забрать детей, а ей самой вменить укрывательство мужа. Перегудову вызвали на допрос 23 марта, пишет издание.

Жители Краснодарского края регулярно штрафуются за акции против спецоперации на Украине и пацифистские публикации в интернете. Так, 18 июня 2022 года стало известно, что Ксения Салганова из Белореченского района оштрафована на 45 тысяч рублей за комментарии в Instagram**.

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