Родным Аршака Макичяна запрещен въезд в Россию на 50 лет

23 марта 2023, 03:11

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ФСБ необоснованно запретила родителям и братьям активиста Аршака Макичяна приезжать в Россию в течение 50 лет, заявил адвокат Максим Оленичев*. Сам активист оценил этот запрет как пожизненный.

Как писал "Кавказский узел", суд в Московской области в ноябре 2022 года лишил активиста Аршака Макичяна, уроженца Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства, и стал жертвой давления из-за участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком Макичяном гражданства России были лишены два его брата и отец. 3 февраля МВД обязало родственников Макичяна покинуть страну в течение трех дней - они получили постановления о запрете на въезд в Россию без указания срока действия запрета.

Родственникам Аршака Макичяна по решению ФСБ запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет. Отцу активиста Артуру Макичяну в апреле исполнится 62 года.

«Запрет въезжать в Россию на столь долгий срок ничем не обоснован. ФСБ приняло решение произвольно и в нарушение международных обязательств России в этой области», - процитировал 22 марта слова юриста Максима Оленичева* Telegram-канал "Avtozak Live".

Сам Аршак Макичян 22 марта заявил, что в полученном юристами документе спецслужба ссылается на "соображения национальной безопасности. "Это пожизненный запрет, даже для моего 25-летнего брата, который родился в Москве, окончил Московскую консерваторию и женат на гражданке РФ", - написал активист на своей странице в Instagram**.

Брат Аршака Гагик Макичян прокомментировал эту информацию в stories, отметив, что его "уже полтора месяца как выдворили из России". В профиле Гагик указал, что теперь живет в Армении.

Семья активиста Аршака Макичяна уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны, когда ему был один год. Аршак учился в Московской консерватории по классу скрипки, активно участвовал в экологическом движении, выходя на одиночные пикеты, также участвовал в пацифистских акциях. Активист уехал из страны после того, как был задержан перед очередной акцией протеста.

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