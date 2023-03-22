Потерпевшие отказались обжаловать приговор силовику из Прохладного

22 марта 2023, 15:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Потерпевшие не будут обжаловать смягчение приговора бывшему полицейскому из Прохладного Беслану Кагермазову, который был осужден за избиение двух человек и мошенничество, сообщили их адвокаты. Дело Кагермазова не вызвало резонанса в Кабардино-Балкарии, указали местная активистка и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Верховный суд Кабардино-Балкарии повторно рассмотрел уголовное дело полицейского Беслана Кагермазова и изменил приговор, освободив Кагермазова от дальнейшего наказания. Суд решил ограничить наказание бывшему полицейскому уже отбытым сроком. Кагермазов провел под стражей два года и 10 месяцев.

Беслан Кагермазов обвинялся в превышении должностных полномочий, вымогательстве взятки и мошенничестве. Согласно приговору, он, работая оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков МО МВД "Прохладненский", в июне 2017 года избил предпринимателя Башорова (также упоминается как Бошоров), причинив легкий вред здоровью, а в апреле 2018 года избил таксиста Вербовского, причинив ему также легкий вред здоровью. Кроме того, Кагермазов был обвинен в вымогательстве взятки по 150 тысяч рублей у двух подозреваемых в хранении наркотиков - Бакаева и Коваленко.

Адвокат потерпевшего Бакаева Лариса Шетова сообщила, что её доверитель не возражает против решения суда и обжаловать его не собирается. "Обжаловать мы не будем. Потерпевшие не возражают против смягчения приговора. Это касается и моего доверителя Бакаева, и Коваленко, который уехал из КБР", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие возражений адвокат объяснила тем, что потерпевшие были удовлетворены уже приговором первой инстанции, хотя Кагермазов был осуждён не за взятку, а по менее тяжкой статье о мошенничестве.

9 декабря 2021 года Прохладненский райсуд приговорил Беслана Кагермазова к 4,5 года колонии общего режима. Первоначально Верховный суд республики оставил приговор без изменения. Однако 22 ноября 2022 года Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

"В первый раз был справедливый приговор. Суд первой инстанции правильно квалифицировал преступление Кагермазова и назначил ему достаточное наказание. Тем более он извинился. Поэтому потерпевшие были удовлетворены. Но приговор был изменен на кассационной инстанции. Потерпевшие далее уже отказались участвовать в процессе", - рассказала Лариса Шетова.

По её мнению, следователи не допускали "поблажек в отношении Кагермазова", а наоборот, старались ему "больше правонарушений вменить".

Потерпевший Бошоров также был удовлетворен приговором ещё в первой инстанции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заур Хуров, который представлял интересы потерпевшего. "Да, в отношении моего доверителя были насильственные действия. Но вред не был значителен. Кагермазов понёс за это наказание, и потерпевший был этим доволен. Потом изменили приговор и усилили наказание. Сейчас смягчили. Обжаловать не будем ничего", - заявил он.

Дело Кагермазова не было резонансным, отметила активистка из Прохладного Анастасия Емельянова. "Оно прошло незаметно. Вероятно, для этого сделали многое. Пострадавшие в местных пабликах не выступали, ужесточения наказания не требовали. В итоге Кагермазова толком и не наказали", - высказала она свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дело Кагермазова не было резонансным.

В мае 2019 года на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра было опубликовано заявление, в котором Алина Кушхова назвала необоснованным уголовное преследование ее подзащитного Беслана Кагермазова, который "просто боролся с незаконным оборотом наркотиков" в Прохладном. "Следствие не хочет видеть никаких нарушений, не хочет видеть того, что состава преступления не имеется, в чем обвиняется Кагермазов Б.А., а просто устранят все нарушения на стадии следствия, и «вытягивают за уши» это уголовное дело", - говорится в публикации.

Бывший адвокат Кагермазова Алина Кушхова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что уже более года не принимает участия в деле, поэтому деталей не знает, а о прошлых жалобах не помнит и считает, что все было в рамках закона.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.