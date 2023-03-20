Хуторяне в Ростовской области потребовали построить очистные сооружения

20 марта 2023, 19:13

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В пруд, где произошла массовая гибель рыбы, уже несколько лет сбрасывают канализационные стоки, а власти не реагируют на просьбы решить проблему с неработающими очистными сооружениями, рассказали жители хутора в Красносулинском районе.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что специалисты Минприроды обнаружили массовую гибель рыбы в Красносулинском районе. Инспекторы зафиксировали сброс сточных вод с очистных сооружений канализации в балку Осиновую (приток реки Кундрючья) на восточной окраине хутора Малое Зверево. По предварительным данным, именно сбросы стали причиной массовой гибели рыбы.

Корреспондент "Кавказского узла" сегодня побывал в хуторе Малое Зверево. Уже на подъезде к хутору ощущался сильный зловонный запах. В пруду наблюдалось много мёртвой рыбы разного размера. Левый приток пруда также весь усеян мёртвой рыбой.

Ситуация наблюдается не первый год, пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Татьяна Шумченко. "Сколько мы воевали, писали жалобы в разные инстанции, но толку никакого. На этот раз погибло большое количество рыбы, всё из-за того, что в пруд сливают канализацию, которая собирает отходы жизнедеятельности со всего города Зверево, а очистные давно непригодны. Это всё не очищается и стекает в пруд, а дальше в речку Кундрючью, потом в Донец и в Дон", - рассказала она.

В ответ на обращения жители получали "только одни обещания", сказала женщина. "Одно время канализация текла прямо по хутору, кладбище затапливало. Правда, потом что-то сделали, сейчас мимо хутора течёт, нас хоть не затапливает… Летом тут дышать невозможно, да и сейчас вечером форточки не откроешь", - пожаловалась Татьяна Шумченко.

Жалобы озвучила и местная жительница Ирина Пальцева. "С очистными нужно что-то делать, мы задыхаемся. А летом особенно воняет, этот запах, аж голова болеть начинает. Окна не открыть, это невыносимо просто уже терпеть, поэтому люди начали возмущаться. В пруду купаться нельзя, очень сильно воняет, сейчас очень много рыбы умерло. Потому что всё везде растекается с этих очистных", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Диана Исмаилова показала корреспонденту "Кавказского узла" место, где канализационные стоки попадают в пруд. "Вот, посмотрите, это канализационные колодцы. Местами они уже разрушаются, крышек нет, так ветками их прикрыли, чтобы какой-нибудь ребёнок не влез и не упал в него, но это всё равно представляет опасность", - сказала она.

Жители обращались в разные инстанции, сообщила Диана Исмаилова. "Мы и президенту писали, и в прошлом году обращались в прокуратуру города Зверево - и тишина... После того как о море рыбы стало всем известно, сюда начали ездить разные проверяющие, комиссии. Есть надежда, что дело сдвинется с мёртвой точки", - сказала она.

В домах, по ее выражению, "жуткая стоит вонь". "Окна, двери нельзя открывать, такое впечатление, что всё провоняло. Мой дом крайний, как раз рядом и происходит слив с очистных в пруд", - сказала Диана Исмаилова.

Недалеко от ее дома действительно в пруд стекает грязная, вонючая вода. Около водоема сложно находиться долго из-за зловония, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Исмаиловой, столь масштабная гибель рыбы наблюдается в первый раз. "Как только лёд начал сходить, рыба стала всплывать. Мы считали: более 2000 штук мёртвой рыбы насчитали, но её больше погибло, мы поверхностно считали", - сказала она.

Раньше в этом пруду купались дети, отметила женщина. "Но как очистные перестали работать и всё это стало без очистки течь в пруд, естественно, купаться тут стало невозможно. А ведь ещё нужно учесть, что из этого пруда вода попадает в речку Кундрючью, оттуда в Донец и потом в Дон", - сказала Исмаилова.

Это не первый случай массовой гибели рыбы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Альберт Петров. "Два года назад был мор рыбы. Так постоянно, год-два - и происходит подобное. Раньше грешили [на то], что рыба задыхается. В этот раз приехали [специалисты] из института, сделали замер и сказали: с кислородом всё нормально, всё происходит из-за сброса с очистных. Ничего не фильтруется, всё идёт напрямую. Вода с этого пруда по балке Осиновой попадает в реку Кундрючья, оттуда в Донец, а потом в Дон", - рассказал мужчина.

По его мнению, решить проблему можно строительством новых очистных сооружений, поскольку "старые очистные не справляются". "Как-то начали строить у нас новые очистные, завезли материал, и уже даже здания построили, корпуса для очистки, были построены очистные водоемы. Потом, неизвестно почему – наверное, прекратилось финансирование - всё забросили", - рассказал Альберт Петров.

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