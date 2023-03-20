Приток реки Кундрючья, фото: пресс-служба Минприроды Ростовской области

20 марта 2023, 05:53

Массовый мор рыбы произошел в Ростовской области

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Специалисты Минприроды Ростовской области выявили в Красносулинском районе сброс канализационных стоков в балку Осиновую, с которым, как они предполагают, связан массовый мор рыбы.

Как писал "Кавказский узел", в конце января по факту массовой гибели зайцев-русаков в четырех районах Ростовской области было возбуждено уголовное дело.

Массовую гибель рыбы выявили специалисты Минприроды Ростовской области в Красносулинском районе, пишет 19 марта donnews.ru.

Инспекторы зафиксировали сброс сточных вод с очистных сооружений канализации в балку Осиновую (приток реки Кундрючья) на восточной окраине хутора Малое Зверево. Минприроды сообщило, что вода в балке "имела белесый оттенок и гнилостный запах, в воздухе присутствовал специфический запах, характерный для канализационных стоков". По предварительным данным, именно сбросы и стали причиной массовой гибели рыбы, информирует 161.ru.

Специалисты взяли пробы воды из балки и направили на анализ.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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