28 января 2023, 07:47

Следком заинтересовался массовой гибелью животных в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовой гибелью зайцев в четырех районах Ростовской области, которая, предположительно, произошла из-за нарушения правил применения яда для грызунов.

Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело из-за массовой гибели зайцев-русаков в Ростовской области, которая произошла от яда для грызунов на полях. По словам охотников, в четырех районах региона за последние три месяца они обнаружили около сотни погибших животных. Их может быть больше, так как по некоторым районам нет данных, сообщил 27 января "Ростов-на-Дону Онлайн".

Помимо погибших зайцев, охотники также находили мертвых фазанов и других животных. Экспертиза установила, что в желудках мертвых зайцев было вещество бродифакум, применяемое для устранения грызунов на полях.

О том, что Следком возбудил уголовное дело после массовой гибели зайцев-русаков в Ростовской области, также информировал "Коммерсант".

"На самом деле пострадавших зверей больше. Установить, насколько сократилась популяция, можно будет в феврале, когда проведут соответствующий ежегодный учет. Нужно понимать, что отравление идет по цепочке – от мелких грызунов до тех животных, которые могут потреблять их в пищу, кошек и собак", – привело 27 января издание слова председателя правления Ростовского городского Общества охотников и рыболовов Андрея Жищенко.

Внешних повреждений у погибших животных нет, на полях, где были найдены мертвые зайцы, была также обнаружена отравленная пшеница. Приманки для грызунов нужно применять в соответствии с правилами – раскладывать их только в норы. Но это правило было нарушено и отравленное зерно рассыпали в полях трактором, отметил Жищенко.

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Примечание:

"В Ростове-на-Дону прошла акция против убийства животных", "30 защитников животных вышли на пикет в Ростове-на-Дону", "Бешеная собака покусала девочку в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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