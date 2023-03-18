18 марта 2023, 13:22

Офицер арестован по делу о гибели солдат в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ереване постановил арестовать на два месяца офицера инженерной службы Егише Акопяна, обвиняемого по делу о гибели 15 солдат-срочников при пожаре в казарме.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в результате пожара в казарме инженерно-саперной роты в воинской части в селе Азат Гегаркуникской области погибли 15 солдат-срочников, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии следствия, замкомандира не обеспечил роту средствами противопожарной защиты, а офицер инженерной службы в нарушение правил использовал бензин для розжига печки. Из-за отсутствия противопожарной защиты и запасного выхода военнослужащие не смогли потушить огонь и сломать железные решетки на окнах.

После происшествия был уволен командующий армейским корпусом. 27 января был арестован замкомандира воинской части по тылу и коммунальной службе, дело расследуется по уголовной статье о халатности, повлекшей смерть людей.

Капитан Егише Акопян, обвиняемый по делу о гибели солдат, арестован на два месяца, сообщил его адвокат Овсеп Саркисян. По словам Саркисяна, защита намерена обжаловать арест, пишет сегодня News.am.

Акопян - офицер инженерной службы, который до ареста находился на лечении в медицинском учреждении, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Ходатайство следствия об аресте капитана было рассмотрено минувшей ночью в суде первой инстанции общей юрисдикции Еревана, рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. "Ночью суд удовлетворил ходатайство, и обвиняемый арестован", - пояснил он.

По словам Абрамяна, офицеру предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, военной техникой или иным военным имуществом, веществами, оборудованием или предметами, представляющими угрозу для окружающей среды, по неосторожности повлекшее смерть двух или более человек», пишет издание.

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Примечание:

"Защита потерпевших раскритиковала выводы экспертов по делу о гибели солдат в Армении", "15 военных погибли при пожаре в Гегаркуникской области", "Армянский военный умер на боевой позиции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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