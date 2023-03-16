Житель Ингушетии заподозрен в дискредитации армии

16 марта 2023, 13:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подозреваемый публиковал в соцсети высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России, это стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщило управление Следкома по Ингушетии.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года подозреваемый в одной из социальных сетей размещал публикации с высказываниями, направленными на дискредитацию использования вооруженных сил России.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 280.3 УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации...), сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Максимальное наказание по ст. 280.3 УК России - лишение свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что уголовное дело о распространении фейков об армии было возбуждено против жительницы Каспийска. Следствие сочло ее комментарий в соцсети дискредитирующим вооруженные силы.

7 марта суд продлил арест блогеру Асхабали Алибекову, обвиняемому по уголовной статье о дискредитации российской армии.

Напомним, с 4 марта 2022 года в России действует административная статья о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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