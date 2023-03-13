Более 40 снарядов найдены в пригороде Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Саперы обнаружили в поселке Гилязи 40 танковых, минометный и артиллерийский снаряды, пригодные к использованию.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября 2022 года в 76-м квартале Сумгаита были найдены два бронебойных танковых снаряда.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 12 марта получило сообщение о найденных на территории поселка Гилязи в Хызинском районе Баку боеприпасах, пишет oxu.az.

Саперы группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС определили, что найдены 40 125-миллиметровых танковых снаряда ОФ-26, один 120-миллиметровый минометный снаряд и один 100-миллиметровый артиллерийский снаряд. Все они являются годными для применения, информирует haqqin.az.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.