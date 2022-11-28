Два танковых снаряда найдены в Сумгаите

28 ноября 2022, 05:40

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Местные жители нашли два бронебойных танковых снаряда в 76-м квартале Сумгаита.

27 ноября на горячую линию МЧС Азербайджана 112 поступило сообщение от жителей 76-о квартала Сумгаита, которые сообщили о найденных боеприпасах.

На место находки выехала группа быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС. Они определили, что найдены два бронебойных танковых снаряда БР-281, пишет day.az.

Найденные снаряды саперы вывезли для утилизации на специальный полигон, других боеприпасов районе места находки найдено не было, сообщает caliber.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в Самур-Апшеронском канале в районе поселка Гобу местные жители нашли танковый и артиллерийский снаряды.

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