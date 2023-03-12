Погиб солдат армии Азербайджана

12 марта 2023, 23:39

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Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным авторов отчета, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 случаев относятся к боевым потерям, 58 - к небоевым.

В Азербайджане после выстрела из огнестрельного оружия погиб военнослужащий Назарзаде Нихада Натиг оглу, со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры сообщает сегодня Trend. По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

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