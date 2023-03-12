Защита потерпевших раскритиковала выводы экспертов по делу о гибели солдат в Армении

12 марта 2023, 19:42

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Результаты экспертизы тел восьми из 15 солдат-срочников, погибших при пожаре в Гегаркуникской области, не вызывают доверия, сообщил сегодня адвокат потерпевших, не исключив подачу ходатайства о повторной экспертизе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области. По данным военной полиции, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. В связи с происшествием был уволен командующий армейским корпусом. 27 января был арестован заместитель командира воинской части по тылу и коммунальной службе, подозреваемый по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей.

По версии следствия, замкомандира не обеспечил роту средствами противопожарной защиты. После того, как офицер инженерной службы в нарушение правил использовал бензин для розжига печки, из-за отсутствия противопожарной защиты и запасного выхода военнослужащие не смогли потушить огонь и сломать железные решетки на окнах. В результате погибли 15 солдат-срочников, пострадали офицер и еще четверо срочников.

Результаты судмедэкспертизы тел восьми из 15 военнослужащих не вызывают доверия, сообщил сегодня адвокат Норайр Норикян, представляющий интересы 14 из 15 родителей погибших военных.

"Результаты весьма сомнительны с точки зрения достоверности, но на данный момент выводы тщательно изучаются", - сказал он изданию News.am.

Защита не исключает подачи ходатайства о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, добавил Норикян. "Эти выводы вызвали больше вопросов, чем дали ответов, потому что констатация причин смерти создала довольно проблемную ситуацию", - приводит его слова издание.

Заключения судмедэкспертов, исследовавших тела 8 из 15 военнослужащих, были получены 11 марта, сообщило в тот же день "Арменпресс".

Согласно данным экспертизы, смерть солдат наступила от «угарного газа и ожогового шока», говорится в публикации.

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