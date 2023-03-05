Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов

05 марта 2023, 02:56

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Премьер-министр Грузии поручил разработать законопроект о свободной торговле, которая, по его задумке, позволит регулировать цены на продукты и питания. Подобные нововведения только вредят, так как импортеры снизят поставки продуктов, считает экономист Михаил Токмазишвили. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались, что из-за подорожания вынуждены пересмотреть свой рацион и отказаться от ряда продуктов.

В Грузии разрабатывается законопроект о свободной торговле, цель которого - регулирование цен и приведение законодательстве в сфере ценообразования в соответствие с законодательством Евросоюза. Разрабатывает его министерство экономики Грузии. Поручение о его разработке дал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в связи с подорожанием продуктов питания.

«По моему поручению министерство экономики сейчас разработает соответствующий законопроект, которое касается евродирективы о свободной торговле. В связи с этим мы параллельно продолжим работу с импортерами и представителями крупных сетей и, параллельно, мы также представим этот законопроект парламенту. Я надеюсь, что парламент его подтвердит и поддержит, чтобы мы эту евродирективу ввели бы регуляцией», - сказал глава правительства страны Ираклий Гарибашвили, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства Грузии, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Он сказал, что нормы нового закона будут содействовать установлению «реально справедливых цен». У импортеров будет установленная маржа – прибыль, наценки и установленные правила розничной продажи. Нормы нового закона связаны с высоким процентом маржи импортеров на основные продукты питания. «Мы можем предположить, что это позволит снизить инфляцию на протяжении года снизится до отмеченного нами примерного минимума в 5%», - сказал Гарибашвили.

Доктор экономических наук Михаил Токмазишвили счел заявление премьер-министра страны популистским, так как цены на продукты питания конкурентные, но зависят еще и от того, что компании, импортирующие продукты, не могут достичь между собой договоренности по их установлению, поэтому компания устанавливает цены по своему усмотрению. Он уверен, что закон в предложенном виде работать не будет.

«Из-за того, что очень много компаний импортирует продукты и они не могут договориться между собой, какие цены установить, то цены определяются рынком. В этом случае вмешательство правительства приведет к искажению цен, но не их регуляции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Токмазишвили пояснил, что под искажением цен подразумевает то, что импортеры не станут работать себе в убыток и при сильном давлении властей просто перестанут завозить товары в прежних объемах. При этом необходимо учитывать, что в Грузии 80% продуктов питания - импортные. Это обусловлено тем, что в сегменте сельского хозяйства 90% продукции потребляют сами фермеры и на продажу выносят очень маленький процент от производства. «Все зависит от импорта продуктов. В Грузии очень слабые мощности производства, которые полностью не могут удовлетворить потребности населения», - отметил Токмазишвили.

Цены на основные продукты в Грузии разнятся зачастую в 10-20 тетри (4-7 центов) в зависимости от того, где они продаются - в сетевых супермаркетах, небольших частных магазинах или аграрных рынках. Стоимость хлеба начинается от 1,20 лари (46 центов), килограмма белой муки – от 4,75 лари (1,8 доллара), чая – от 4,45 лари (1,7 доллара), 800 грамм гречки – от 6 лари (2,3 доллара), макарон – от 2,25 лари (70 центов), килограмма сахара – от 2,50 лари (76 центов), риса – от 3,95 (1,5 доллара), десятка яиц – от 5 лари (1,9 доллара), литра подсолнечного масла - от 4,70 лари (1,8 доллара), килограмма свежего мяса (говядина) – 28 – 30 лари (10,7 – 11,5 долларов), картофеля и морковь – от двух лари (77 центов), сообщает корреспондент «Кавказского узла».

По данным Национальной службы статистики, имеющимся в распоряжении «Кавказского узла», годовой уровень инфляции в феврале текущего года составил 8,1%. В сравнении с данными на февраль 2022 года продукты питания подорожали на 14%. Больше всего подорожали овощи - на 25,8%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 21%, мясо - на 10,2%, молоко, кисломолочные продукты и яйца - на 17,2%, рыба – на 12,1%, сахар и сласти – на 9,8%.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси посетовали на постоянное подорожание продуктов питания, отметив, что вынуждены регулярно пересматривать свой рацион, отказываясь от некоторых продуктов и сокращая объемы потребления других. Все опрошенные отметили, что не могут позволить себе мясо.

По словам Гарри, рост цен на продукты сказался на семейном бюджете, его семья стала экономить на питании. «Я уже не могу купить то, что хочу. Покупаем в основном овощи, мясо очень подорожало, стали покупать изредка», - сказал он.

Оксана также отметила высокую стоимость мяса. «Все подорожало. Не можем себе позволить мясо, особенно говядину, некоторые фрукты. Покупаем целиком курицу, суповой набор. Увеличили потребление картофеля, экономя на других продуктах», - сказала она.

Ее семья перестала покупать овощи на аграрном рынке или в частных, небольших овощных магазинах и начала приобретать в сети супермаркета по более бюджетным ценам.

Марина отметила, что ее семья из-за подорожания отказались от рыбы, мясо покупают редко.

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