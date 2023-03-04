Организаторы расширили "Своп" во Владикавказе на фоне интереса горожан

04 марта 2023, 18:08

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Повышенный интерес владикавказцев к возможности обмена вещами в арт-пространстве "Своп" дал возможность освоить собственное производство и привлечь к работе энтузиастов, рассказала организатор.

Как писал "Кавказский узел", арт-пространство "Своп" (англ. swap – "обмен") открылось в августе 2021 года на окраине Владикавказа. Идея заключается в том, чтобы люди могли принести хорошие, но не нужные им вещи и обменять их, продать или отдать. Тем самым вещам дается второй шанс, а люди учатся осознанно совершать покупки и сокращать отходы, пояснили тогда организатроры. Они задумали «Своп» как тусовку, где люди могут общаться, весело проводить время и приобщаться к идеям экологичного образа жизни.

За более чем полтора года арт-пространство "Своп" расширилось, теперь там можно найти не только одежду, но и книги, картины местных молодых художников. "Своп" работает каждый день, но больше всего людей здесь бывает на мероприятиях – больших своп-вечеринках или концертах местных музыкантов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор арт-пространства Тэка Бандурова.

По ее словам, сюда ходят в основном молодые люди, студенты, но есть среди посетителей и более старшее поколение людей, интересующихся идеями осознанного потребления.

Тэка Бандурова сообщила, что вещей в "Свопе" стало слишком много, и это натолкнуло ее на идею о переработке вещей. "Нам приносят новые вещи, даже с этикетками, которые даром никому не нужны, потому что вышли из моды. Такие вещи скапливаются десятками килограммов, и просто выкинуть их на свалку означало бы, что наша идея на самом деле несостоятельна. Поэтому мы стали думать, что с этим делать", - сказала она.

Изучая тему переработки, Тэка Бандурова узнала, что в России не занимаются переработкой одежды, и каждый год "тонны ненужного текстиля" попадают на свалки. Бизнес по переработке считается нерентабельным, но Бандурова верит, что сможет наладить своё мини-производство. "Мы рискнули. Да, у нас есть цель извлечь из этого выгоду, но это не единственная цель. Мы хотим, чтобы эта идея развивалась, жила. Я верю, что можно и сохранять экологию и получать какую-то прибыль, чтобы эти проекты могли жить", - сказала Бандурова.

Вещи, которые приносят в "Своп", сортируются: какие-то идут на благотворительность в социальный приют, какие-то остаются на вешалках в "Свопе", и их можно купить за небольшую цену или обменять. Те вещи, которые не подходят для этих целей, идут на переработку, из них либо создают новые вещи, либо пускают на наполнитель для бескаркасной мебели, рассказала Тэка Бандурова.

"Я дизайнер, и часто вижу, что в вещи можно просто что-то нарисовать, и она станет снова актуальной. Или что-то отрезать, что-то пришить. То есть приложить минимум усилий, и вещь станет новой и актуальной. Но и таких вещей стало много, и меня одной не хватало. Поэтому стала собираться команда – у нас появилась профессиональная швея и мы уже смогли сшить новые вещи из старых", - сказала она.

Тэка с гордостью показывает сшитое из разных кусков ткани пальто, вечернее платье из бабушкиного велюра и хитро скроенную толстовку из бывших вещей. Заказчики на такие оригинальные вещи уже есть, девушки продвигают свои изделия через социальные сети, отметила она.

Решение делать мебель было не случайным выбором, сказала Бандурова. «Объемы вещей велики, и делать что-то маленькое действительно нерентабельно. Наша задача – не экономия ресурсов, как при обычном производстве, а наоборот – мы должны думать куда все это деть. Поэтому мебель - она может вместить в себя много переработанного материала", - пояснила она.

Сейчас планируется презентация первых мебельных изделий – пуфов-камней, которые представляют собой большие пуфы в природных оттенках. «Нам важно, чтобы наши изделия выглядели красиво. Цель не просто переработать, а чтобы это выглядело реально прикольно, чтобы человек захотел эту вещь не просто потому, что она экологичная, а еще потому, что она красивая, модная и стильная», - сказала организатор.

Реализовывать свои изделия организаторы планируют через интернет и местный магазин мебели, с которым уже есть предварительные договоренности, отметила она.

Кроме того, в "Своп" обратилась мать двоих 20-летних сыновей, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра, и они подключились к работе в команде, рассказала Тэка Бандурова. "У моей близкой подруги сын-аутист, и я знаю, что у людей с особенностями есть свои таланты и насколько для них важна социализация", - пояснила она. Сейчас, по ее словам, молодые люди пробуют помогать проекту, для них это также новый опыт. Пока это просто вопрос социализации и обучения работе, но Тэка Бандурова надеется, что "Своп" сможет стать для них и способом заработка.

Идею арт-пространства одобрила жительница Владикавказа Надежда Марина. "Я сама люблю рукодельничать и подумала, почему бы не начать делать какие-то вещи, которые помогут людям перестать использовать одноразовое и перейти на многоразовое. Так слились два моих главных смысла в жизни – рукоделие и экология", - сказала она ранее "Кавказскому узлу".

Схожее мнение высказал и Руслан Сосранов, активно участвующий в мероприятиях "Свопа". "Мне очень нравится общаться с молодежью, потому что молодежь более открыта к чему-то новому и интересному", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" владикавказец.

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