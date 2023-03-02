02 марта 2023, 19:00
Жители Чечни публично отчитаны силовиками за употребление алкоголя
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Видеозапись, на которой силовики отчитывают группу жителей Урус-Мартановского района за употребление алкоголя в общественных местах и езду в нетрезвом виде, опубликована сегодня в соцсети. Родные нарушителей пообещали "заниматься воспитанием близких", а задержанные "искренне раскаялись", отчиталась полиция.
Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Так, в в декабре 2022 года силовики в Курчалоевском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения. В январе силовики в Гудермесском районе задержали и под видеозапись подвергли порицанию молодого человека, который также нарушил ПДД.
Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина*. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.
В Чечне публично отчитали местных жителей, обвиняемых в вождении в нетрезвом виде, а также задержанных за употребление алкоголя в общественных местах, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*.
Полиция отчиталась о торм, что начальник отдела полиции Урус-Мартановского района, глава администрации муниципалитета и кадий "провели профилактическую беседу" с местными жителями, на которой присутствовали и их родственники. "Родственники пообещали заниматься воспитанием своих близких, чтобы впредь не допускать подобных действий. Сами задержанные искренне раскаялись с содеянном и дали слово, что исправятся", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Instagram*-паблике МВД по Урус-Мартановскому району.
К сообщению приложена видеозапись, на которой не менее 15 человек стоят вдоль стены с опущенными головами, к ним обращаются полковник МВД Валид Бацилов, а также кадий и глава Урус-Мартановского района. Родственники, которых также не менее 15 человек, сидят в зале.
"Кавказский узел" также писал, что видеозапись, на которой силовики отчитывают шесть школьниц и их родителей в Урус-Мартановском районе, опубликованная в январе, вызвала в соцсети негативную реакцию пользователей. Силовики не объяснили, в чем провинились дети и в чем необходимость выкладывать запись порицания девочек на всеобщее обозрение, указали комментаторы.
Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.
Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
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Автор: "Кавказский узел"