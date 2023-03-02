Курьеры Wolt провели акцию протеста в Тбилиси

02 марта 2023, 12:17

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Курьеры Wolt не согласились с заявлением компании о том, что сумма денежного вознаграждения сотрудникам не сокращена, и продолжили протест с требованием повысить зарплату.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля работники службы доставки Wolt вышли в Тбилиси на акцию протеста, во время которой потребовали повысить им зарплату и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что курьеры добились согласия руководства компании на диалог о зарплате. 18 февраля к протесту присоединились курьеры Wolt в Батуми. 19 февраля около 300 работников Wolt вышли на акцию в Тбилиси, во время которой потребовали от руководства компании коллективной встречи с курьерами для обсуждения улучшения условий труда и повышения зарплаты. Руководство согласилось лишь на встречу с организаторами акций протеста.

Wolt – европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, сообщается на сайте Wolt.

Вечером 1 марта курьеры Wolt собрались около магазина "Ори Набиджи" в Тбилиси и провели очередную акцию протеста. Они заявили, что компания выступила с заявлением, в котором указано, что вознаграждение сотрудникам не было уменьшено. Участники акции настаивают на том, что не получают должного вознаграждения за свой труд, передает "Рустави 2".

Один из участников акции, курьер по имени Лаша рассказал, что компания не доплачивает за километраж. "Например, я проезжаю путь в 10 километров, чтобы доставить товар клиенту, но компания оплачивает мне путь в восемь километров. И я никак не могу доказать свою правоту. Стоимость одного километра сейчас составляет 50 тетри (приблизительно 18 центов США), но мы просим увеличить до 70 тетри (около 27 центов)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На протесты курьеров Wolt отреагировала НПО "Центр социальной справедливости". Организация заявила, что государство должно обеспечить работников этого сектора трудовыми и социальными гарантиями.

"Напомним, что курьеры Wolt потребовали повышения оплаты труда на митинге 5 февраля. По их словам, вознаграждение, определяемое тарифной политикой в компании, не соответствует тяжелому труду. Протесты курьеров все еще продолжаются, и они также обратились к государственному защитнику с просьбой установить факт дискриминации. По словам курьеров, после выражения протестов они получили уведомление от компании о возможном прекращении трудовых отношений, что было воспринято как угроза и попытка ограничить свободу выражения мнений", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте НПО.

По данным "Центра социальной справедливости", Wolt и другие компании службы доставки в Грузии не причисляют курьеров к штату сотрудников и подписывают с ними партнерские соглашения об оказании услуг в качестве "независимых подрядчиков". Это лишает курьеров гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. При этом они не получают должной компенсации за свой труд, тогда как регулярно выполняют неоплачиваемые задачи, в том числе в случае отмены заказа или долгого ожидания клиента. Тарифы устанавливаются компанией в одностороннем порядке, без консультаций с курьерами, говорится в заявлении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".