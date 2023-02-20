Курьеры Wolt продолжили протест в Тбилиси

20 февраля 2023, 07:57

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Около 300 работников службы доставки Wolt вышли на акцию протеста в Тбилиси, во время которой потребовали от руководства компании коллективной встречи с курьерами для обсуждения улучшения условий труда и повышения зарплат. Руководство Wolt согласилось лишь на встречу с организаторами акций протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля работники службы доставки Wolt вышли в Тбилиси на акцию протеста, во время которой потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что курьеры добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплатах. 18 февраля к протесту присоединились курьеры Wolt в Батуми.

Wolt – европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, сообщается на сайте Wolt.

19 февраля работники Wolt вышли на очередную акцию протеста в Тбилиси. Они проехали колонной по некоторым улицам города, а затем собрались около офиса компании, сообщил 19 февраля на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Курьеры потребовали отставки руководства Wolt и встречи с менеджерами компании. "Они должны за свой счет арендовать конференц-зал, где будет присутствовать большинство курьеров. Мы не хотим, чтобы с руководством компании разговаривали организаторы акции протеста, потому что те, кто брал на себя ответственность за организацию предыдущих акций протестов и принимал участие в переговорах, на общие вопросы и требования курьеров не отвечали", – привела 19 февраля на своем сайте газета "Батумилеби" слова одного из организаторов акции протеста.

В акции протеста приняли участие около 300 человек, сообщил другой организатор акции.

Руководство Wolt не готово к встрече сразу с несколькими сотнями курьеров, так как в таком формате не может вестись конструктивный диалог. К тому же компания не имеет права предавать широкой огласке содержание договоров, которые ранее были заключены с курьерами, заявил гендиректор Wolt Georgia Сергей Маргания.

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