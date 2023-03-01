Юристы пообещали продолжить борьбу за компенсации Рагимовым по делу о пытках

01 марта 2023, 19:56

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Решение московского суда, признавшего законным отказ от выплаты компенсаций за пытки уроженцам Дагестана Мураду и Фируддину Рагимовым, будет обжаловано вопреки низким шансам добиться выплат, сообщил юрист "Команды против пыток"*.

Как сообщал "Кавказский узел", о жестоком избиении и пытках Мурада Рагимова и его отца Фируддина силовиками рассказала их родственница. В январе 2017 года стало известно, что судмедэксперты нашли следы пыток на теле Фируддина Рагимова, а в феврале 2017 года правозащитники заявили, что Следком отказался расследовать пытки отца и сына Рагимовых. В ноябре 2018 года жалоба по делу о пытках Рагимовых была подана в Европейский суд по правам человека. 22 марта 2022 года ЕСПЧ присудил Мураду и Фируддину Рагимовым по 26 тысяч евро компенсации. Хорошевский районный суд Москвы в феврале признал незаконным 24-й отказ Следкома возбудить уголовное дело о пытках Рагимовых, приняв во внимание решение Европейского суда по их делу. Прокуратура обжаловала это решение, ссылаясь, в частности, на необязательность решений ЕСПЧ для России, однако Мосгорсуд отказался удовлетворить его апелляционное представление.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Мурада Рагимова 30 августа 2016 года в Москве по подозрению в причастности к формированиям боевиков в Сирии, а также к нападению на полицейских в Дагестане. Выяснив, что Рагимов не мог покидать пределы России, так как не имел загранпаспорта, силовики обыскали его квартиру и при своих понятых заявили об обнаружении наркотиков, утверждали родственники молодого человека. В январе 2018 года Мурад Рагимов был осужден на 3,5 года колонии.

Сейчас давление на Мурада со стороны силовиков не оказывается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток" Георгий Иванов. "Давление ни в чем не выражается. Мурад живет в Москве. О задержаниях не рассказывал. О постановке на профучет тоже. Он максимально пытается дистанцироваться от всей этой истории", - рассказал Иванов.

Чем занимается Мурад и кем работает, юрист не знает. "Он не рассказывал об этом", - прокомментировал Иванов.

КПП ранее помогла Мураду и его отцу с реабилитацией, но на данный момент семья не нуждается в помощи, заверил юрист.

Семья Рагимовых считает, что силовики в конечном итоге не будут привлечены к ответственности, а назначенная ЕСПЧ компенсация не будет выплачена. "Ранее мы подавали иск к Генеральной прокуратуре о неисполнении решения ЕСПЧ о невыплате денег – потому что именно Генпрокуратура отказалась платить. Было решение ЕСПЧ о выплате денег, но Тверской районный суд 16 февраля признал законным решение России в отказе выплаты", - рассказал Иванов.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации до этой даты. Ранее Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявил в июне 2022 года пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

На суде Рагимовы не присутствовали, что юридически допустимо, отметил Иванов. По его словам, решение суда будет обжаловано, но Рагимовы не верят в положительный для них исход. "Они не особо верят в справедливость. Но апелляция по решению Тверского райсуда будет. Пока решение не изготовлено. Как только получим его, так сразу подадим жалобу", - сказал Иванов.

Юрист отметил, что перспектив у дела мало, но подавать апелляцию все же необходимо. "Мы считаем, что можем продолжать апеллировать. Решение ЕСПЧ - юридический факт, на котором мы настаиваем. И будем требовать возбудить дело (в отношении силовиков)", - рассказал Иванов.

Семья Рагимовых ведет закрытый образ жизни и не желает общаться с журналистами, отметил юрист. "Родственники категорически не хотят вспоминать об этой истории и общаться на эту тему", - сказал Иванов.

Московский адвокат Евгений Черноусов назвал показательным решение суда, признавшего незаконным отказ Следкома возбудить уголовное дело о пытках Рагимовых. "Мол, мы вышли из Совета Европы, но наше правосудие продолжает справедливо рассматривать дела и принимать решения не в пользу правоохранительных органов. Хотят показать, что в судебной практике России после выхода из Совета Европы ничего не изменилось – мол, мы рассматриваем дела по закону, справедливо. Это продуманный ход. В данной ситуации не исключаю, что решение суда в итоге будет не в пользу сотрудников правоохранительных органов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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