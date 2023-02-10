Суд обязал следователей возобновить проверку по заявлению Рагимовых о пытках

10 февраля 2023, 02:23

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Следственный комитет должен возобновить проверку по заявлению уроженцев Дагестана Мурада и Фируддина Рагимовых о пытках, факт которых ранее признал Европейский суд по правам человека, сообщила "Команда против пыток"*.

Как сообщал "Кавказский узел", о жестоком избиении и пытках Мурада Рагимова и его отца Фируддина силовиками рассказала их родственница. В январе 2017 года стало известно, что судмедэксперты нашли следы пыток на теле Фируддина Рагимова, а в феврале 2017 года правозащитники заявили, что Следком отказался расследовать пытки отца и сына Рагимовых. В ноябре 2018 года жалоба по делу о пытках Рагимовых была подана в Европейский суд по правам человека. 22 марта 2022 года ЕСПЧ присудил Мураду и Фируддину Рагимовым по 26 тысяч евро компенсации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Мурада Рагимова 30 августа 2016 года в Москве по подозрению в причастности к формированиям боевиков в Сирии, а также к нападению на полицейских в Дагестане. Выяснив, что Рагимов не мог покидать пределы России, так как не имел загранпаспорта, силовики обыскали его квартиру и при своих понятых заявили об обнаружении наркотиков, утверждали родственники молодого человека. В январе 2018 года Мурад Рагимов был осужден на 3,5 года колонии.

Решение ЕСПЧ по делу Рагимовых помогло правозащитникам из "Команды против пыток"* добиться возобновления проверки их заявления о пытках в Москве. Следователи в 24-й раз отказались возбудить уголовное дело о пытках Рагимовых, но суд признал его незаконным.

Очередной отказ Следкома возбудить уголовное дело о пытках Рагимовых признал незаконным Хорошевский районный суд Москвы, приняв во внимание решение Европейского суда по их делу. В решении ЕСПЧ зафиксировано, что Рагимовы подверглись насилию; сами мужчины заявляли, что силовики избивали их ногами и ножкой от стула, душили, а также пытали их электрошокером.

Прокурор пытался оспорить решение Хорошевского райсуда, ссылаясь, в частности, на необязательность решений ЕСПЧ для России, однако Мосгорсуд отказался удовлетворить его апелляционное представление. "Теперь Следственный комитет должен возобновить проверку по заявлению Рагимовых", - сообщила 9 февраля "Команда против пыток"*.

Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Юрист Георгий Иванов считает это решение Мосгорсуда "возможно, одним из последних случаев распространения юрисдикции ЕСПЧ на Россию".

"После вступления решения российского суда в законную силу мы требуем того же, чего требуем шесть лет работы по делу Рагимовых - возбуждения уголовного дела о пытках, проведения расследования, наказания для виновных и восстановления нарушенных прав этой семьи", - приводит организация комментарий юриста на своем сайте.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток"

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