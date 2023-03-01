Суд в Чечне объяснил продолжением мобилизации отказ в увольнении контрактника

01 марта 2023, 13:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военный суд в Грозном, сославшись на указ о частичной мобилизации, отказался удовлетворить просьбу контрактника Мовсара Арсанова об увольнении с военной службы.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации при том, что неизвестно, на какой период она объявлена, указали в сентябре 2022 года правозащитник Сергей Кривенко и юрист Марина Агальцова. В январе стало известно, что гарнизонные суды, ссылаясь на указ о мобилизации, отказываются удовлетворять иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

Грозненский гарнизонный военный суд не удовлетворил просьбу контрактника из Чечни Мовсара Арсанова, который добивается увольнения из Вооруженных сил. Суд сослался на то, что во время действия мобилизации уволиться из армии нельзя, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно материалам административного дела, летом 2022 года Мовсар Арсанов заключил контракт, но 9 сентября подал рапорт командованию, попросив уволить его как "не выдержавшего испытание". Житель Чечни также сослался на то, что является единственным кормильцем семьи, и в случае его гибели о ней некому будет позаботиться, пишет издание.

Представитель Арсанова просила признать незаконными отказы командиров войсковых частей представить его к увольнению с военной службы как не выдержавшего испытание, а также обязать их представить его к увольнению с военной службы по этому основанию, говорится в решении, размещенном в карточке дела на сайте суда.

"Представитель административных ответчиков – командиров войсковых частей – Евсеев А.П. требования административного иска не признал и просил в их удовлетворении отказать. При этом Евсеев А.П. пояснил, что в период объявленной частичной мобилизации Арсанов М.У. не может быть уволен с военной службы как не выдержавший испытание", - говорится в судебном акте.

Сам Арсанов и ответчики на заседание не пришли, отмечается в документе. Суд в своем решении сослался на указ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации. "В период частичной мобилизации установлен исчерпывающий перечень оснований увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с военной службы, ни к одному из которых административный истец не относится", - решил суд и отказался удовлетворить просьбу контрактника.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.