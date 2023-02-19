Жительница Ингушетии объявлена в розыск по делу о финансировании терроризма

19 февраля 2023, 16:14

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Ингушские следователи объявили в розыск подозреваемую в переводе денег членам международной террористической организации.

Уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Ингушетии возбуждено по материалам УФСБ следственным отделом СКР по Малгобеку, оно расследуется по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация содействия террористической деятельности или организация финансирования терроризма), сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления СКР.

По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года подозреваемая "с целью содействия деятельности" запрещенной в России международной террористической организации, перевела деньги на электронный кошелек, оформленный на участников незаконных вооруженных формирований.

"В настоящее время подозреваемая находится на территории Сирийской Арабской Республики, в связи с чем она объявлена в розыск", - говорится в публикации на сайте ведомства. Другие подробности в сообщении не приведены.

Часть 4 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

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