Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда грузовиков

19 февраля 2023, 03:20

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Из-за плохой погоды в Грузии введены ограничения на движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда грузовиков, запрет был снят днем 15 февраля. К этому времени на КПП "Верхний Ларс" скопилось 1514 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за ухудшения погодных условий в Грузии Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда грузового транспорта с 23.50 мск 18 февраля, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ведомство сообщило, что "запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 мск 18 февраля до особого распоряжения".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 03.30 мск, на грузинском КПП машин нет, на российской стороне видны очереди из большегрузных автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется облачная погода при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 20 февраля будет переменная облачность, похолодает до -6 градусов, ветер стихнет до 5 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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