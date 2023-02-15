1514 большегрузов ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге

15 февраля 2023, 14:06

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Проезд через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии открыт с полудня. В очереди ожидают 1514 грузовиков, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. Ночью 6 февраля движение было запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды. Спасатели развернули пункты обогрева на Военно-Грузинской дороге и Транскаме. На 10 февраля число грузовиков, ожидающих проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, составило 1571.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для грузовиков с 12 февраля, проезд по ней разрешен сегодня с 12:30 мск, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

В очереди на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии стоят около 1,5 тысячи большегрузных автомобилей, проинформировали сегодня в пресс-службе МВД республики.

"На территории республики находится 1 тыс. 514 большегрузных транспортных средств, которые ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - цитирует сотрудника МВД "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 13.57 мск, на грузинском КПП машин нет. Камера, показывающая ситуацию на дороге в сторону России, выключена. На выезде из России в Грузию на дороге видны очереди из фур, на пункте пропуска стоят грузовики и легковые машины. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь 16 февраля осадков не ожидается, похолодает до -11 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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