Жильцы дома в Армении выступили против выселения

18 февраля 2023, 16:35

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Участники акции протеста в армянском селе Прошян установили палатки около дома, из которого их выселили полицейские по требованию властей. Жалобы выселенных людей переданы в Минтруда, сообщил омбудсмен Армении.

Люди, выселенные из бывшего здания Минобороны Армении, третьи сутки остаются около дома, где проводят акцию протеста, сообщил один из них, Амбер Аветисян. "У здания установили палатки, сжигаем автомобильные покрышки. Здесь продолжает оставаться большое количество полицейских", - приводит его слова News.am.

Здание на трассе Ереван - Аштарак ранее принадлежало Минобороны, позднее оно было передано Комитету госдоходов. Комитет пожаловался на то, что люди самовольно поселились в этом здании, и утром 16 февраля туда приехали несколько автобусов с полицейскими, которые выселили людей, пишет издание.

Акция протеста проходит в селе Прошян, где из здания были выселены "сотни семей без права собственности", информирует сегодня "Арменпресс".

По данным офиса защитника прав человека Армении, 17 февраля представители омбудсмена посетили этих людей. "Жители представили сотрудникам омбудсмена вопросы и проблемы, которые их волнуют, в том числе вопросы, связанные с их местом жительства и жилищными условиями. Зафиксированные проблемы и опасения, представленные людьми, были обобщены в аппарате омбудсмена, и соответствующее письмо было направлено в Министерство труда и социальных дел", - сообщил офис омбудсмена.

Согласно сообщению, вечером 17 февраля состоялся еще один визит, во время которого протестующие пожаловались, что им не разрешают установить палатку. "Вопрос установки палатки обсуждался с представителями полиции. В результате достигнута договоренность о возможности установки временных палаток", - цитирует сообщение омбудсмена издание.

По словам одной из участниц акции, она с семьей поселилась в здании 6-7 месяцев назад, увидев в соцсетях сообщение о том, что необеспеченные люди без собственности могут жить в этом доме, сообщило 17 февраля "Новости-Армения".

Здание на Аштаракском шоссе в селе Прошян Котайкской области 15 апреля 2022 года решением правительства было передано на баланс Комитета по госдоходам. По данным СМИ, в нем жили около 120 семей, переехавших из Нагорного Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, пишет издание.

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