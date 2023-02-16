Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в пытках Юлдуз Курашовой

16 февраля 2023, 05:04

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Суд в Хасавюрте отпустил из СИЗО под домашний арест полицейского Шамиля Алиева, обвиняемого в пытках местной жительницы Юлдуз Курашовой.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации доказательств в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова, она получила один условно. 15 декабря апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Юлдуз Курашова так и не была взята под госзащиту, рассказал юрист Магомед Аламов.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить условный срок.

Хасавюртовский городской суд изменил меру пресечения для Шамиля Алиева по ходатайству защиты, отпустив его из СИЗО под домашний арест, сообщило 15 февраля издание "Кавказ.Реалии"*

"С момента провозглашения приговора городским судом, 10 октября, полицейские оставались в СИЗО", - цитирует издание слова юриста "Команды против пыток"* Магомеда Аламова.

По словам Аламова, срок ареста Алиева и Сайпулаева истекал, но сторона обвинения просила продлить его на три месяца, потерпевшая это требование поддержала. Защита обвиняемых силовиков, в свою очередь, требовала отпустить их из СИЗО, ссылаясь на состояние здоровья членов их семей. Суд согласился перевести под домашний арест Алиева, а Сайпулаева оставил под стражей.

Юрист добавил, что в рамках повторного процесса суд допросил потерпевшую Юлдуз Курашову и начал допрашивать свидетелей. Процесс начался 23 января, свидетелей ждали в суде 30 января, однако из-за их неявки заседание было отложено, следует из карточки дела на сайте Хасавюртовского горсуда.

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* Издание включено в реестр иностранных агентов, как и "Комитет против пыток", чьи юристы создали "Команду против пыток".

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