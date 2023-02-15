Виталий Баласанян обвинен в злоупотреблении полномочиями

15 февраля 2023, 03:30

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Бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который был освобожден от должности в начале января, обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян обвинен в злоупотреблениях должностными полномочиями, против него возбуждено уголовное дело, пишет 14 февраля "Пастинфо".

Издание отмечает, что в ближайшее время дело будет передано в суд, а также то, что готовятся материалы еще по нескольким делам, на основании которых могут быть возбуждены новые уголовные дела.

Баласанян был освобожден от должности секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха 7 января этого года. Он занимал пост со 2 декабря 2020 года. Новым секретарем СБ стал Арарат Мелкумян, информирует newsarmenia.am.

Комментариями Баласаняна по поводу предъявленных обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

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