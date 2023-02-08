08 февраля 2023, 10:23
Более 200 машин скопились в очереди на Керченскую переправу
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227 автомобилей ожидают в очереди на Керченской паромной переправе, закрытой в связи с непогодой, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 5 на 6 февраля движение паромов на Керченской паромной переправе было временно приостановлено из-за сильного ветра.
Керченская паромная переправа по-прежнему закрыта из-за сильного ветра, очередь из грузовиков со стороны Кубани на 9:00 мск составила 227 автомобилей, сообщило на своем сайте управление МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, на накопительной парковке в поселке Ильич развернут пункт обогрева, работает полевая кухня.
6 февраля в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находилось 52 фуры, 7 февраля количество автомобилей, ожидающих отправку через паром, увеличилось до 92, пишет, ссылаясь на пресс-службу МЧС, "Интерфакс".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тамани скорость ветра составляет 11 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса, без осадков. В ночь на 9 февраля ожидается метель, ветер усилится до 12 м/с, температура понизится до -4 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".
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Автор: "Кавказский узел"