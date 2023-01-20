Краснодарский гарнизонный военный суд. Фото: http://gvs.krd.sudrf.ru

20 января 2023, 14:02

Офицер из Краснодара добился выплат за призыв по мобилизации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Призванный в армию в ходе частичной мобилизации подполковник Роман Новиков из Краснодара через суд добился выплаты зарплаты почти за месяц военной службы.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

Подполковник Роман Новиков числился в мобилизационном резерве. 6 сентября он прибыл в войсковую часть на сборы, а 23 сентября его призвали на службу в рамках мобилизации. Новикова направили на полигон в Ростовской области, где зачислили на котловое довольствие (обеспечили питанием), но в список личного состава мотострелковой дивизии (место дислокации - Адыгея) он не был включен.

17 октября Новикова вернули в военкомат Краснодарского края для постановки на учет после завершения мобилизации. Выплаты за месяц службы он так и не получил, ему было начислено лишь 11 тысяч рублей за неделю участия в военных сборах, сообщило сегодня, 20 января издание "Кавказ.Реалии"*.

Иск Новикова рассмотрел Краснодарский гарнизонный военный суд, который признал отказ подполковнику в денежном довольствии необоснованным.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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