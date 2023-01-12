Правозащитники заявили об угрозе безопасности Элины Ухмановой

12 января 2023, 22:12

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Жительница Дагестана Элина Ухманова, заявившая о преследовании за бисексуальность и атеизм, назвала причиной своего побега из дома планы родителей отправить ее на лечение в чеченский центр исламской медицины. Девушка сейчас находится в относительной безопасности, но риск ее похищения родственниками сохраняется, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Элина Ухманова, по требованию родственников помещенная в реабилитационный центр в Махачкале, пожаловалась в полицию на незаконное ограничение свободы и пытки, которым подверглась там.

В заявлении в полицию Элина Ухманова пожаловалась, что её насильно удерживали в реабилитационном центре по просьбе родителей, которые заплатили за то, чтобы их дочь "вылечили" от бисексуальности и атеизма. По ее словам, в рехабе к пациентам применялось физическое насилие.

Элина Ухманова была отправлена в рехаб 23 июля 2021 года, а 23 ноября 2021 года ее оттуда забрали родители, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

Сбежать от родственников девушке удалось ночью, когда те спали. "Элине удалось воспользоваться удобным окном, когда все дома спали, и сбежать. У девушки не было с собой даже телефона. После того, как у неё все же появился доступ к связи, она обратилась к правозащитникам из "Крепости", а те в свою очередь передали Элину нам", - рассказала Мирошникова.

Где сейчас находится Элина, представитель Кризисной группы СК SOS сообщать не стала, уточнив лишь, что девушка в относительной безопасности.

"Мы не можем комментировать даже в абстрактных деталях место локации Элины. Важно понимать, что у многих семей на Северном Кавказе есть определенные связи и ресурсы, чтобы продолжать искать сбежавших родственников, даже если тем удалось оказаться сравнительно далеко от дома. Элина чувствует себя в относительной безопасности. За пределами республики ей спокойнее, однако определенные риски по-прежнему остаются", - объяснила Мирошникова.

Представитель Кризисной группы СК SOS напомнила, что в полицию было подано заявление о незаконной медицинской деятельности и о незаконном лишении свободы Элины Ухмановой. "Заявление подано в 28 отдел полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 13 декабря 2022 года", - сказала Мирошникова.

Сама Элина Ухманова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что после того, как ее в забрали из реабилитационного центра, до 11 августа 2022 года она оставалась дома. "Мне не давали телефон, и у меня не было никакой связи с внешним миром. Я последние несколько месяцев до того, как сбежать, каждый день просыпалась с намерением сбежать, но откладывала, так как было страшно. Перед побегом я узнала, что меня хотят отправить в Чечню, в исламский центр. Я понимала, что откладывать больше нельзя и нужно действовать", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, из дома она сбежала с одним рюкзаком. "Я воспользовалась тем, что к нам пришла соседка, которая отвлекла маму, достала паспорт, который от меня прятали, и подложила вместо него паспорт своей сестры. Дождавшись, пока все дома заснут, я собрала вещи, которые заранее подготовила. В 4 утра я с одним рюкзаком перелезла через забор и уехала к другу, у которого прожила неделю. Связалась сначала с организацией "Крепость", они меня перенаправили к Светлане Анохиной, и она уже мне помогла связаться с СК SOS", - рассказала Ухманова.

Дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина сообщила, что девушка обратилась к ней 13 августа 2022 года. "Я принимала участие в ее вывозе. Действовать надо было очень быстро. У нее не было телефона, не успели купить. В какой-то момент она "пропала с радаров", и мы очень нервничали. Ситуация была острая, ее разыскивали, надо было быстро перемещать из той квартиры, где она находилась", - рассказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Анохина отметила, что сейчас девушка "еще не в той стране, где будет в полной безопасности".

Московский адвокат Евгений Черноусов считает действия сотрудников и учредителей рехаба в отношении Ухмановой незаконными. "Если речь идет о лечении, то прописываются рецепты, лекарства, а у организации должна быть лицензия, разрешающая медицинскую деятельность. В некоторых случаях ее не бывает, тогда это уголовное преступление", - рассказал Черноусов.

В действиях сотрудников и учредителей рехаба усматривается статья о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности (статья 235 Уголовного Кодекса России), отметил Черноусов. Не имея специальной медицинской сертификации, а также одобрения со стороны самой Ухмановой, удерживать ее там было незаконно, продолжил адвокат.

"Необходимо смотреть документы организации, кто давал разрешение на то, чтобы она функционировала. Вопрос в квалификации. Что касается данного случая, есть основания для возбуждения дела по статье о незаконном лишении свободы. Это могут делать только правоохранительные органы по решению суда", - подчеркнул он.

Случаи насилия в семье, ограничения прав, принудительного лечения для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. При этом разрыв отношений c семьей и побег из дома — зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь, рассказали "Кавказскому узлу" журналистка Светлана Анохина и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники также дали советы, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать, найти адвоката, отказаться от контактов с родными и сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все названные ими меры могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы там не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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