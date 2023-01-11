Сотрудники мэрии Назрани заподозрены в халатности после жалобы жильцов аварийного дома

11 января 2023, 07:35

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Уголовное дело о халатности возбуждено после проверки жалобы жильцов аварийного дома на то, что мэрия Назрани не предоставляет им другое жилье, сообщила прокуратура. Этим жильцам предлагались выплаты и временное жилье, но они отказались, возразила городская администрация.

Жители Назрани пожаловались на то, что администрация города не принимает меры по расселению жильцов многоквартирного дома по проспекту Базоркина, признанного аварийным, в связи с этим городская прокуратура провела проверку, сообщила 10 января пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

"Установлено, что, несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации города в течение длительного времени не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей – их расселению и предоставлению другого жилья", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В доме проживают семь семей, и в результате бездействия чиновников "существенно нарушены права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания", отмечается в публикации.

После рассмотрения материалов проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщила прокуратура.

Часть 1 статьи 293 УК РФ предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

До 2005 года в доме № 78 по проспекту Базоркина жили 16 семей, а в 2005 году жильцам были выплачены деньги на приобретение жилья взамен разрушенного в результате паводка, произошедшего в 2002 году, но семь семей от выплат отказались, прокомментировала версию прокуратуры администрация Назрани.

"В 2016 году разрешить данную ситуацию местная администрация попыталась с помощью привлечения инвестора, но также безуспешно. Весной 2022 года администрацией было предложено жителям временно переселиться в новое жилье до разрешения ситуации во избежание возникновения угрозы жизни жильцов, однако жители переселяться отказались", - говорится в сообщении, размещенном вечером 10 января в телеграм-канале мэрии.

Осенью 2022 года администрация повторно организовала комиссию для признания дома аварийным и включения его в одну из целевых программ аварийного переселения, отмечается в публикации.

"Напомним, что вопрос признания дома аварийным и дальнейшего его включения в программу является трудоёмким и долгосрочным, в связи с чем администрация готова предоставить жильцам квартиры для размещения до окончания строительства нового МКД и полного разрешения ситуации", - заверила мэрия.

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