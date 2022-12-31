Жители большинства регионов юга России встречают Новый год без массовых торжеств

31 декабря 2022, 18:43

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Власти большинства регионов юга России на фоне военной операции на Украине запретили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Изменили формат празднования Нового года и мэры нескольких городов.

Как писал "Кавказский узел", с октября власти по меньшей мере четырех регионов СКФО и ЮФО (Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) отказались от наиболее массовых торжеств по случаю Нового года. Изменили формат новогодних мероприятий и мэрии столиц республик СКФО: в частности, администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади, а мэрия Махачкалы отказалась от праздничных фейерверков, запланировав новогодние мероприятия для семей и детей участников военной операции на Украине.

От массовых новогодних мероприятий отказались власти и других регионов СКФО и ЮФО. Так, власти Адыгеи оставили в полноценном формате лишь детскую праздничную программу. "В этом году принято решение отказаться от массовых новогодних мероприятий. Новогодняя программа для детей пройдет в полноценном формате. Глава республики Мурат Кумпилов поручил кабмину заранее продумать организацию детских новогодних представлений, приготовить новогодние подарки для детей", - процитировало 15 декабря сообщение пресс-службы главы республики ТАСС.

Глава республики распорядился "максимально охватить новогодними поздравлениями детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных и малообеспеченных семей". "Необходимо создать праздничную атмосферу, организовать новогодние утренники, республиканские представления в Госфилармонии и новогоднюю благотворительную акцию "Елка желаний", - привело слова Кумпилова агентство.

В Волгоградской области также отменены массовые гуляния, власти региона решили провести лишь праздники для детей, объяснив такое решение "этическими причинами". Губернатор Андрей Бочаров заявил также, что в новогоднюю ночь в Волгограде и районах области власти не будут организовывать праздничные фейерверки, при этом жителям региона запускать фейерверки не запрещено, сообщило 28 декабря издание Volganet.net.

В Карачаево-Черкесии не будут проводить масштабные гуляния и праздничные концерты на Новый год, сообщило 15 декабря со ссылкой на главу республики Рашида Темрезова РБК. "Но вместе с тем, все новогодние утренники и представления для детей пройдут согласно плану. Новый год - это прежде всего, праздник для детей", - процитировало Темрезова издание.

Власти Ставропольского края запланировали новогодние мероприятия "без новшеств и излишеств", решив сделать Новый год праздничным в первую очередь для детей. "Мы сохраним подарки, детские утренники, губернаторскую ёлку", - процитировало 27 октября губернатора Владимира Владимирова агентство "Победа 26".

По словам чиновника, пройдут и традиционные праздничные утренники в школах и детских садах, не отменяются и ёлки в муниципалитетах. При этом все муниципалитеты Ставрополья отказались от покупки новых ёлок и праздничной атрибутики, сообщило агентство.

При этом в Кисловодске масштабные праздничные мероприятия отменяются, заявил 29 декабря мэр Евгений Моисеев. "Масштабные праздничные мероприятия в городе отменяются, но будет много детских, спортивных и патриотических акций… С 1 по 8 января на Курортном бульваре будет работать Сердечная почта, через которую можно будет бесплатно отправить эксклюзивную открытку своим близким и участникам СВО. Открыта резиденция Нарзанного Деда Мороза. 4 и 5 января будет проходить благотворительная ярмарка в поддержку мобилизованных. Нас ждёт гастрономический праздник "Нарзанная каша"", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Главы и правительства Астраханской области, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и Чечни, по состоянию на 18.30 мск 31 декабря, не сообщали о решении отказаться от массовых новогодних мероприятий. При этом, по данным мэрии Грозного, в городе "официальных ограничений в праздники не предусмотрено", сообщило 7 декабря государственное ИА "Чечня Сегодня".

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