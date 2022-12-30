30 декабря 2022, 13:49

ФСБ отчиталась о поимке подозреваемого в подготовке теракта в СКФО

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Гражданин Украины подозревается в подготовке теракта на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб, заявили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", - сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты готовые к применению средства террора. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к терроризму). "Во время допроса он дал признательные показания о своих противоправных намерениях", - цитирует представителя ФСБ ТАСС.

Агентство также опубликовало видео задержания. На кадрах видно, как силовики скрутили мужчину на тротуаре, не менее четырех человек держат его лицом вниз с заломанными за спиной руками. "Ты что здесь делал?", - спрашивает один из силовиков. "Сейчас все расскажу", - отвечает мужчина. Затем его силой сажают в автобус, а после ведут в здание. Там он дает показания: "Работаю на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции. Хотел провести теракт на территории СКФО".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье. Ведомство заявило, что местный житель задержан за подготовку поджога административного здания по заданию украинской радикальной организации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Адвокаты сочли проблемным поиск виновника взрыва в торговом центре Назрани", "ФСБ нашла "украинский след" в перестрелке под Нальчиком", "Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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