Мать погибшего сочинского полицейского потребовала расследовать смерть сына

28 декабря 2022, 06:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейский из Сочи Алексей Беляков был найден в своем автомобиле мертвым пять лет назад. Все эти годы следствие не желает искать виновных, считает мать Белякова.

Сообщение от жительницы Сочи Любови Беляковой поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 30 ноября. Она сообщила о смерти своего сына Алексея Белякова. "По версии следствия, это самоубийство, однако в деле уже больше 10 томов, он был оперативным сотрудником ОВД, ситуация связана с вымогательством взятки, незаконными махинациями с земельными участками. Я считаю, что тело не вскрывали, сфальсифицировали результаты судебно-медицинской экспертизы", - написала Белякова. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница Сочи Любовь Белякова 27 декабря в очередной раз обратилась с заявлением к прокурору Краснодарского края, в котором она заявила, что уголовное дело по факту гибели ее сына, возбужденное пять лет назад, не расследуется.

Уголовное дело пять раз закрывалось, но по ее жалобам открывалось вновь. В настоящее время, судя по жалобе Беляковой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), уголовное дело возбуждено уже в пятый раз.

Корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Белякова рассказала, что ее сын Алексей закончил юридический факультет Сочинского госуниверситета туризма и курортного дела (СГУТИК). "Он работал в наркополиции. Всегда был веселый, очень вежливый и внимательный сын, муж, отец", - рассказала Белякова.

"После Дня Победы я видела своего сына в последний раз. На следующий день, 10 мая (2017 года) он был весел и в хорошем настроении. 11 мая утром я ему позвонила и попросила забрать письмо на почте. Вечером около 18 часов в этот же день мне от сына пришла странная СМС: «Прости меня, моя любимая мамочка». Я сразу почувствовала тревогу и волнение. Перезвонила ему, но телефон был отключен. Я поняла, что случилось что-то страшное. Попросила его лучшего друга срочно приехать. Мы сели в машину и поехали по городу. Заехали по месту его работы. Алексея никто не видел. Дежурный сказал, что никаких ЧП не зарегистрировано", - рассказал мать погибшего полицейского.

По ее словам, друг Алексея предположил, что он мог поехать на кладбище, чтобы навестить могилу отца. "Дело в том, что отец умер два года назад, и Алексей очень скучал, посещал его могилу. Мы поехали на Барановское кладбище, я увидела красивый большой букет цветов на могиле его отца. Я поняла, что Алексей здесь недавно был. Мы ездили по городу всю ночь и не заметили, что его машина стояла там же, на кладбище, метрах в 500 от могилы отца, где его утром якобы нашел какой-то мужчина и сообщил об этом в полицию. Потом этот мужчина исчез, его якобы не могут найти. Мне позвонили утром 12 мая и сказали, что мой сын найден мертвым в машине. Я умоляла ничего не трогать и подождать моего приезда. Прошло не более 15 минут, как я была на месте, но сына уже увезли. А все его вещи изъяли. Его телефон тоже куда-то исчез", - рассказал Белякова.

Позже она узнала, что экспертиза тела сына была проведена задним числом. "Затем экспертиза переписывалась. Это мне известно, так как я внимательно изучала дело и обнаружила в нем множественные нестыковки. В экспертизу не были внесены повреждения на кистях сына, о которых я знала и видела их. Даже если не осматривали его тело, руки были видны. И эксперт был обязан занести все повреждения, но он этого не сделал. Это говорит о том, что в деле огромные противоречия, начиная с осмотра места происшествия, где все следы были, как специально, затерты. Значит, кому-то это было нужно?" - задается она вопросом.

По ее словам, следствие отказалось запрашивать распечатки переговоров сына по Whatsapp*. "Но мне удалось восстановить все это самой. Из переписок по Whatsapp* сына я узнала, о чем шла переписка и с кем. Он переписывался со своими коллегами, которые оказывали на него прессинг по сбору средств на взятки для чиновников мэрии. Я узнала, о каком именно участке земли шла речь. Он расположен на Бытхе и сейчас застроен. Были известны имена застройщиков. Следователи перекидывают друг другу это дело с представленными им мной известными именами чиновников МВД и мэрии, которые могут быть причастны к убийству или доведению до самоубийства моего сына. Но никакой проверки и опроса их не проводится, а если и вызывали их, то не задают те вопросы, которые могли бы привести к установлению истины", - заявила Белякова.

Она предоставила в распоряжение "Кавказского узла" первое постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 13 октября 2017 года.

"12 мая 2017 года в 07 часов 13 минут в салоне автомобиля <...>, припаркованного на открытом участке местности в 15 метрах от проезжей части по ул. Высокогорная Xостинко района г. Сочи Краснодарского края обнаружен труп Белякова Алексея Александровича, 06.01.1989 года рождения. Смерть Белякова А.А. наступила в результате отравления окисью углерода", - говорится в постановлении.

По данным следствия, "основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ" (доведение до самоубийства).

По словам Беляковой, лица, которые, как считает следствие, довели ее сына до самоубийства, так и не установлены. Она добивается того, чтобы "люди, причастные к гибели сына, были наказаны и понесли ответственность".

Белякова изучила все 10 томов и считает, что из них можно сделать вывод, что "на следователей, экспертов и свидетелей было оказано давление в целях исключения высокопоставленных должностных лиц и гражданских лиц из числа подозреваемых".

"После моего прибытия на место обнаружения трупа моего сына все предметы, вещественные доказательства и его личные вещи уже отсутствовали. Мне пояснили, что они изъяты следователем. Однако, в соответствии с протоколом осмотра места происшествия следователем, <...> на месте происшествия каких-либо предметов и вещей не изымалось", - рассказала мать погибшего полицейского.

При этом, по ее словам, в соответствии с фотографиями, на месте происшествия были предметы, при помощи которых могло быть совершено преступление. "На них могли иметься следы, в том числе отпечатки пальцев, и они могли в дальнейшем быть доказательством по уголовному делу", - считает Белякова.

По мнению адвоката Сергея Костюка, имеется мало оснований верить в версию о том, что Беляков покончил с собой. "Он был счастлив в семье, имел любящую супругу, маму, маленького ребенка, работу. В семье у него были доверительные отношения. Вряд ли бы человек, у которого все хорошо дома, мог совершить такой поступок. Тем более, что он не имел ранее суицидальных наклонностей, любил жизнь, по словам его родственников, и пребывал в хорошем настроении", - отметил адвокат.

По его мнению, последняя "смска маме и свежие цветы на могиле отца ни о чем не говорят". "Имитация отравления газом - это очень распространенный способ убийства... Следов насильственной смерти не будет в этом случае. Да и сложно раскручивать дело, если все следы затерты", - считает Костюк, добавив, что тот факт, что "следствие тянется уже пять лет, говорит о том, что кому-то выгодно не расследовать это дело".

Комментариями следствия по поводу сведений, изложенных Любовью Беляковой, "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.