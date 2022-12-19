Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности автомобилей

19 декабря 2022, 05:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии не более пяти процентов жителей могут позволить себе приобрести автомобиль стоимостью более 900 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", жители Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии заняли последние места рейтинга регионов России по доступности автомобилей. Им придется копить более десяти лет, чтобы приобрести новый автомобиль, и больше шести лет, чтобы купить подержанный.

РИА "Новости" сегодня, 19 декабря опубликовало данные рейтинга регионов России по доступности новых автомобилей стоимостью более 900 тысяч рублей.

По данным рейтинга, лишь 16,3% семей в России могут позволить себе приобрести такую машину. При этом значительно снизилась доступность автомобилей в стране за последний год.

В хвосте рейтинга расположились республики юга России. Последнее место заняла Ингушетия, где позволить себе купить упомянутый автомобиль могут лишь 2,6% семей. В Чечне таких семей чуть больше - 2,8%. В Кабардино-Балкарии машину стоимостью более 900 тысяч рублей могут купить лишь 4,3% семей, в Дагестане - 4,4%, в Калмыкии - 4,9%.

Для сравнения в регионе-лидере - Ямало-Ненецком автономном округе - такие машины могут приобрести 56,9% семей благодаря высоким зарплатам.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.