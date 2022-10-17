Жители республик Юга России оказались в хвосте рейтинга доступности автомобилей

17 октября 2022, 01:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителям Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии придется копить больше десяти лет, чтобы купить новый автомобиль, и больше шести лет, чтобы купить подержанное авто.

Как писал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария заняла последнее место в рейтинге регионов по доступности жилья. Среднестатистической семье при среднем уровне дохода придется копить на квартиру более 17 лет.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 17 октября рейтинг регионов России по возможности их жителей накопить на автомобиль при условии, что ежемесячно семья будет откладывать 50% средней заработной платы.

Среди регионов Юга России быстрее всего на автомобиль смогут накопить жителя Краснодарского края (48 место) - 8,9 лет на новый автомобиль и 5,3 года на подержанный. Чуть дольше придется потерпеть жителям Волгоградской области (54 место) - 9,1 года на новую машину и 5,5 года на подержанный. Ростовчанам, которые расположились на 56 месте, придется копить 9,2 и 5,6 лет соответственно, астраханцам (57 место) - чуть дольше на новое авто (9,3 года), но столько же на подержанный.

Жителям Ставропольского края (66 место) придется подождать 9,6 лет для покупки нового автомобиля и 5,8 лет на покупку старого, жителям Адыгеи (69 место) - 9,7 лет для покупки нового и 5,9 подержанного авто.

Республики Юга России оказались в хвосте рейтинга. Жителям Калмыкии (77 место) придется копить 10,2 года и 6,3 года на покупку нового и подержанного жилья соответственно. Жители Дагестана (80 место) должны будут откладывать и копить 10,8 лет, чтобы купить новое авто, и 6,7 лет, чтобы приобрести подержанное, жители Карачаево-Черкесии (81 место) - 10,8 и 6,8 лет соответственно, жители Северной Осетии (82 место) - 10,9 и 6,8 лет соответственно, жители Чечни (83 место) - 10,9 и 6,8 лет соответственно, жители Ингушетии (84 место) - 11,3 и 7 лет соответственно, как и жители Кабардино-Балкарии (85 место).

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.