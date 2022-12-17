Власти Кубани отчитались о переселении 62 человек из аварийного жилья

17 декабря 2022, 20:24

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Из аварийных многоквартирных домов переселены 62 человека в Тихорецком районе, сообщила сегодня администрация Кубани.

В Тихорецком районе 62 человека переселены из четырех многоквартирных домов, признанных аварийными еще до 1 января 2017 года и подлежащих сносу, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

Люди переселены "благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда»". "Собственникам 21 квартиры выплатили размер возмещения за аварийное жилье, еще трем собственникам предоставили благоустроенные жилые помещения", - говорится в сообщении на сайте администрации.

"Адресная программа, участником которой стал Тихорецкий район, позволила улучшить жилищные условия для граждан, проживающих в аварийном жилье, общая площадь которого составила почти 1,2 тысяч квадратных метров. Новый год эти семьи будут встречать уже в комфорте", – приводятся в публикации слова врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника.

В 2021 году были расселены 420 человек из 170 жилых помещений в Краснодаре, Армавире, Ленинградском и Северском районах, уточнили краевые власти.

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