Жители микрорайона в Гуково пожаловались на отсутствие детсада и пункта медпомощи

11 декабря 2022, 17:50

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В микрорайоне Алмазный-2 уже несколько лет не работают детсад и фельдшерско-акушерский пункт, а местные власти не решают проблему, пожаловались участники схода в Гуково, попросив губернатора вмешаться в ситуацию.

Сегодня жители микрорайона Алмазный-2 в Гуково на сходе записали видеообращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой посодействовать открытию детского сада и строительству фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте схода.

Единственный в микрорайоне детский сад закрыли на ремонт в 2018 году, но до сих пор ремонт не сделан, а "здание стоит и разваливается", пожаловались местные жители. "Когда мы сюда переехали, дочка полгода ходила в детский сад, и потом начались проблемы: то крыша потекла, то ещё что. Приехали из гороно и сказали, что будут делать. Время шло, мы смотрим: ничего не делается. Мы предложили им свою помощь, могли бы скинуться, что-то сами сделать. Нам сказали: "Нет, мы сами всё отремонтируем". И вот прошло [почти] пять лет, садик закрытый, ничего не делается", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница схода Светлана Калюжная.

Она пожаловалась, что из-за необходимости находиться с детьми не может работать, так как "приходится сидеть дома". "Я живу одна, и для меня накладно куда-то возить детей, и дома я их одних оставить не могу, поэтому приходится сидеть дома. Если бы наш садик "Колобок" работал, то и проблем бы никаких не было: отвела детей в сад и пошла на работу", - посетовала женщина.

Татьяна Иванова рассказала, что возит ребёнка в детский сад в посёлок Алмазный, а до этого возила в Гуково. "Это очень неудобно, тем более, что утром не всегда есть автобус, либо он идёт переполненный, что даже не пускают с ребёнком в автобус. Плюс это накладно: либо за проезд платить, либо для машины бензин заправлять. Нам очень нужен детский сад. Обращаемся к чиновникам, они нам все пять лет рассказывают, то у них денег на ремонт нет, то здание ремонту не подлежит, но главное, что все эти годы проблема никак не решается", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Анна Юминова сообщила, что водит дочку в детский сад в Алмазном пешком. "Скоро ещё одна пойдёт [в садик]. Это, конечно, неудобно… И тем более другие мои дети ходят сюда в школу, я бы всех могла утром разводить в одно место. А так приходится дочку отводить в Алмазный, сына сюда в школу. Плюс зимой неудобно ходить в Алмазный, снег заметает поля, порою не пройти", - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Марина Лобойко посетовала, что "недавно получила очередную отписку от администрации Гуково". "И это уже длится [почти] 5 лет. Вот он, садик, стоит, разваливается, вот мамочки стоят, которые вынуждены сидеть с детьми дома либо возить в другие детские сады детей, что, конечно, и неудобно, и отнимает много времени и средств… Почему люди должны это делать, если есть свой садик? Почему в середине посёлка устроили этот бардак и разруху?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Десять лет назад в микрорайоне также закрыли ФАП, добавила женщина. "Так теперь и живём, можно сказать, без медицинской помощи. […] Раньше был здравпункт, были девочки-медсёстры. Потом клуб снесли, библиотеку снесли, здравпункт снесли, ни черта уже в посёлке нет, только разрушенные бараки и текущая по улицам вода. Света даже по посёлку в ночное время нет", - пожаловалась местная жительница.

Участники схода также отметили, что жителям микрорайона сложно найти работу, так как шахты закрыты. По их мнению, если восстановить детский сад и ФАП, то появятся хотя бы несколько рабочих мест.

"Мы получаем разные отписки, но по факту проблема не решается. Родители вынуждены бросать работу, так как нужно или сидеть с детьми, или возить их в другие детские сады. Администрация не выделила специального транспортного средства, и вот люди – кто на Алмазный, кто в Гуково, кто в Зверево возят своих детей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Мусловский.

По его словам, закрытие ФАП было объяснено его нерентабельностью. "Закрыли, а потом развалили и сравняли с землёй ФАП. Скорая, если вызвать, едет долго: до Гуково 8 километров. И вот люди вынуждены либо сами ездить в больницу, либо кому-то платить, чтобы приехали и сделали укол. Когда ФАП работал, там были [хотя бы] элементарные аппараты. Можно было пойти померить давление, в случае чего его тебе стабилизируют. Простыл - тебя могли послушать, выписать лекарств. По домам ходили медсёстры, сейчас всё развалено. Сейчас в посёлке проживает около 1000 человек, а с хуторами это уже 3 тысячи. И конечно, нам необходим и ФАП, и детский сад", - сказал мужчина.

Участники схода показали корреспонденту "Кавказского узла" один из ответов на их жалобы. В ответе Марине Лобойко, датированном 18 ноября 2022 года, первый замглавы администрации Гуково признал, что в микрорайоне Алмазный-2 по состоянию на сентябрь 2022 года проживали 37 детей в возрасте до шести лет, из них 23 ребенка "не охвачены дошкольным образованием".

Детский сад "Колобок" был закрыт в 2018 году в связи с техническим состоянием, а в 2019 и 2020 годах отдел образования направлял мэру Гуково письма с предложением построить на территории бывшего детсада "Колобок" новый садик на 40 мест, но в связи с отсутствием финансирования вопрос о реконструкции детсада не решен. "Рассматривается вопрос о включении в бюджет 2023 года бюджетных ассигнований на проектно-изыскательные работы", - говорится в документе.

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