Фигурант дела о перестрелке на заводе "Кубанские деликатесы" приговорен к году колонии

26 ноября 2022, 05:58

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Суд в Славянске приговорил к году колонии-поселения бывшего охранника завода "Кубанские деликатесы" Антона Борисова, который во время визита специальной комиссии ранил несколько человек в перестрелке.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года три человека были ранены при нападении вооруженных людей на завод "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Власти Славянского района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода. МВД сообщило, что семь участников вооруженного нападения на предприятие задержаны. После нападения полиция возбудила три уголовных дела о причинении вреда здоровью с применением оружия. 7 октября суд отпустил подозреваемых под подписку о невыезде.

Славянский городской суд вынес приговор бывшему охраннику завода "Кубанские деликатесы" Антону Борисову за участие в перестрелке на предприятии, сообщает 25 ноября Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В приговоре говорится, что подсудимый работал администратором пропускного режима завода "Кубанские деликатесы". В октябре 2019 года в ходе корпоративного спора учредители компании приняли решение сменить генерального директора. Для этого 4 октября на завод пришла специальная комиссия. Напарник Борисова позвонил ему и заявил, что на завод пришли неизвестные люди, которые в агрессивной форме мешают ему попасть на рабочее место.

Борисов, вооружившись охотничьим карабином, подъехал к проходной и увидел, что неизвестные люди распылили напарнику в лицо перцовый баллончик. Обвиняемый трижды выстрелил в воздух. В ответ прибывшие люди выстрелили в него не менее 11 раз из травматических пистолетов. Тогда Борисов в ответ дважды прицельно выстрелил в оппонентов, попав в одного из них. Затем он еще дважды выстрелил, попав в другого мужчину. Пострадали также и другие лица, которые находились за воротами.

Суд признал Борисова виновным в совершении преступлений по пункту "з" части 2 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с применением оружия) и пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). По первой статье он был приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, по второй статье - освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд взыскал с Борисова в пользу потерпевших компенсации морального вреда в 200 тысяч и 75 тысяч рублей.

Комментариями Борисова и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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