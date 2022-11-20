Два студента в Карачаево-Черкесии подозреваются в избиении полицейских

20 ноября 2022, 06:49

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Сотрудники полиции занимались розыском пропавшего без вести в Черкесске ребенка, пришли в один из колледжей, где произошла драка с учащимися. Двое студентов обвинены в нанесении телесных повреждений правоохранителям.

По данным следствия, 18 ноября двое оперуполномоченных занимались розыском пропавшего без вести несовершеннолетнего.

Силовики приехали в один из колледжей в Черкесске. Там возник конфликт с несколькими студентами, полицейским "в ходе конфликта причинили телесные повреждения", говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

В отношении двоих жителей Черкесска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни ил здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий), пишет ведомство.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

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