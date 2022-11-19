Сельчане в Кабардино-Балкарии пожаловались на проблему с водоснабжением

19 ноября 2022, 09:06

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В селе Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарии на несколько дней в неделю отключают воду, а власти не реагируют на жалобы, пожаловались местные жители в соцсети. Часть комментаторов посоветовала писать жалобу в прокуратуру, а другая часть заявила, что проблемы с водоснабжением есть и в других селах и городах республики.

Житель села Карагач в Прохладненском районе Кабарадино-Балкарии пожаловался в Instagram*, что в селе часто нет воды.

"Уже сил нет. Прошу всем вышестоящим руководителям устранить причину и, наконец, давать воду жителям села Карагач Прохладненского района. В селе Карагач практически никогда нет воды. Каждую неделю отключают на несколько дней воду. Куда смотрит глава администрации, когда такие проблемы в селе?" – сказано в публикации, размещенной 18 ноября в Instagram-паблике* goloskbr.

На 08.00 мск 19 ноября эта запись в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 152 тысяч пользователей, набрала 192 отметки "нравится" и 13 комментариев.

"Подписываюсь под каждым словом", – заявил пользователь samiya_ngv.

"И пусть тротуары приводят в порядок, дети ходят вдоль главной дороги, а машины носятся со скоростью! Неужели не видят, в каком состоянии?" – спросил пользователь modnica_shop_07.

"Прокуратура вам в помощь. Очень быстро среагируют ,проверено лично", – написала zalina_tatuaj.

"Пишите в прокуратуру, быстро решат вопрос, особенно с администрацией", – посоветовал пользователь zuriyat_____.

"Не бойтесь чиновников, что могут наябедничать, пишите, требуйте во все инстанции", – отметил artiomkhatukhov.

"В Баксане та же самая история. В Строительном участке вообще летом нет воды. А в других районах города с 13.00 до 17.00 часов и с 23.00 до 05.00 отключают каждый день воду. Люди набирают воду, прямо как в голодные времена, и никакие жалобы жителей не помогают", – написал пользователь aisha9.9.9.

"У нас в селе Псыгансу, по улице Кясовой вообще воды нет с мая месяца. Раньше хотя бы в неделю два раза давали воду и мы набирали. В администрации села и района обращались, писали жалобы, никто не отреагировал", – пожаловался пользователь ksm99520.

"Когда в нашей республике будет хоть какой-то порядок?" – задался вопросом пользователь 1986suzi.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 08.00 мск на сайте администрации Прохладненского района нет комментариев относительно жалоб жителя села Карагач на проблемы с водоснабжением.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии ране неоднократно жаловались на проблемы с подачей воды. Так, в ноябре 2021 года жители села Псыгансу Урванского района заявили, что систематически наблюдаются перебои с водоснабжением, а власти села не могут решить эту проблему. О перебоях с подачей воды в своем селе они жаловались и годом ранее.

Также в мае 2021 года жители Нартана пожаловались, что проблема с подачей воды, которая раньше возникала только летом, обострилась после того, как в селе поменяли трубы водопровода. Администрация Нартана заявила, что планирует в 2022 году пробурить новую скважину, и что это поможет решить проблему нехватки воды. 12 июля пользователи соцсети отметили, что проблема с водой в Нартане осталась нерешенной.

19 января власти Кабардино-Балкарии отчитались, что в республике за три года в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" был построен 51 объект водоснабжения. Местные жители в ответ на этот отчет указали в осцсети на проблемы с водой в республике, и что они до сих пор не решены.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.