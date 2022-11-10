Дошло до суда дело о стрельбе в больнице Светлограда

10 ноября 2022, 22:27

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Врач из Светлограда предстанет перед судом по делу о стрельбе в больнице, ему вменены четыре уголовные статьи, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года 36-летний врач устроил стрельбу из автомата Калашникова в больнице Светлограда. Следствие отчиталось о задержании и аресте стрелявшего по подозрению в хулиганстве и незаконном обороте оружия.

По версии следователей, стрелявший был пьян. Он заподозрил свою жену, которая работала в больнице, в служебном романе, и открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения, считают следователи. В результате стрельбы никто не пострадал.

Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, предстанет перед судом, сообщило сегодня управление Следкома по Ставропольскому краю.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2011 нашел охотничье ружье, из которого впоследствии сделал обрез. Спустя несколько лет он самостоятельно сделал пистолет, предположило следствие.